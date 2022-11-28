KAMU PERSONELİ
28 Kasım 2022 - 11:58

Sağlık Bakanlığı'nın 30 bin sağlık çalışanı, 11 bin 317 beden işçisi ve 1 bin 183 sözleşmeli işçi istihdam duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı! Sözleşmeli personel kadro ve branş dağılımı detayları

Gündemde Sağlık Bakanlığı tarafından toplam 42 bin 500 personel alımı yapılacağı haberi yer aldı. Resmi gazetede yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı'nın 11 bin 317 kadrolu işçi alacağı açıklandı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın tıp alanında 1.183 sözleşmeli işçi ve 30.000 sözleşmeli işçi çalıştırdığı haberi de sağlık çalışanlarının dikkatini çekti. Konu araması hızlandırıldı. Peki Sağlık Bakanlığı alımları nasıl dağıtılacak ve hangi alanlarda personel alımı yapılacak? Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başvurusu Nasıl ve Nereye Yapılır İşte tüm detaylar...

KAMU PERSONELİ
28 Kasım 2022 - 11:58
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Sağlık Bakanlığı'nın 30 bin sağlık çalışanı, 11 bin 317 beden işçisi ve 1 bin 183 sözleşmeli işçi istihdam duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı! Sözleşmeli personel kadro ve branş dağılımı detayları


Sağlık Bakanlığı'ndan toplam 42 bin 500 işçi ve personel ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı. son dakika haberlerinde Sağlık Bakanlığı memur alımı başvuru şartları ve son başvuru tarihleri ​​merak konusu oldu. Sözleşmeli sağlık çalışanı kadrolarının unvan, sektör, sayı ve eğitim düzeyine göre dağılımı da açıklandı. Detaylar haberimizde..

Sözleşmeli personel kadro ve branş dağılımı

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI



Resmi Gazete'de Sağlık Bakanlığı personel ve çalışanları, 11.000.317 tam zamanlı, 30.000 sözleşmeli sağlık çalışanı ve 1.183 sözleşmeli personel alımları için toplam 42.500 ilan yayınlandı.

Genelgeye göre 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek personeli, 604 hasta kabul ve yönetim personeli, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz işçisi, 284 kalorifer mühendisi ve tesisatçı istihdam edilecek. Biyomedikal cihaz teknolojileri bölümünde 261 bilgisayar sistemi kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme personeli ile 154 destek personeli olmak üzere toplam 11.317 kadrolu personel alımı yapılacaktır.

Sözleşmeli personel kadro ve branş dağılımı

Sağlık Bakanlığı il iş dışı birimlerinde çalışmak üzere 30.000 sözleşmeli sağlık çalışanı ve 1.183 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Atanan 30.000 sözleşmeli sağlık çalışanının 15.537'si tıbbi sekreter, 5.831'i hemşire olacak.

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

Sözleşmeli personel kadro ve branş dağılımı

Sözleşmeli personel kadro ve branş dağılımı


Sözleşmeli personel kadro ve branş dağılımı

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU

Başvurular 28 Kasım-2 Aralık tarihleri ​​arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden online olarak yapılacak.

İhtiyaç duyulan hizmet türleri ve meslekler il düzeyinde karşılanacağından, “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”ne kayıtlı olanların adresleri başvurularda dikkate alınacaktır. Her aday ilan edilen pozisyonlardan sadece bir işyerine (çalışacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecektir. 11 bin 317 memur alım ilanına başvurmak isteyenler esube.iskur.gov.tr ​​adresinden Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvuru yapabilecek.

Sözleşmeli personel alımları Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile yapılacaktır. Lise, önlisans ve yüksekokul düzeyinde önceliklendirilebilecek sözleşmeli personel pozisyonları ile başvuru koşullarını içeren KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu ÖSYM tarafından internet sitesinde yayınlanacaktır.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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