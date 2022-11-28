Sağlık Bakanlığı'nın 30 bin sağlık çalışanı, 11 bin 317 beden işçisi ve 1 bin 183 sözleşmeli işçi istihdam duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı! Sözleşmeli personel kadro ve branş dağılımı detayları

Sağlık Bakanlığı'ndan toplam 42 bin 500 işçi ve personel ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı. son dakika haberlerinde Sağlık Bakanlığı memur alımı başvuru şartları ve son başvuru tarihleri merak konusu oldu. Sözleşmeli sağlık çalışanı kadrolarının unvan, sektör, sayı ve eğitim düzeyine göre dağılımı da açıklandı. Detaylar haberimizde..
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
Resmi Gazete'de Sağlık Bakanlığı personel ve çalışanları, 11.000.317 tam zamanlı, 30.000 sözleşmeli sağlık çalışanı ve 1.183 sözleşmeli personel alımları için toplam 42.500 ilan yayınlandı. Genelgeye göre 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek personeli, 604 hasta kabul ve yönetim personeli, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz işçisi, 284 kalorifer mühendisi ve tesisatçı istihdam edilecek. Biyomedikal cihaz teknolojileri bölümünde 261 bilgisayar sistemi kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme personeli ile 154 destek personeli olmak üzere toplam 11.317 kadrolu personel alımı yapılacaktır. Sağlık Bakanlığı il iş dışı birimlerinde çalışmak üzere 30.000 sözleşmeli sağlık çalışanı ve 1.183 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Atanan 30.000 sözleşmeli sağlık çalışanının 15.537'si tıbbi sekreter, 5.831'i hemşire olacak.