Sağlık Bakanlığı'nın haftalık koronavirüs tablosunda korkutan tehlike!













Haftalık vaka artışı 101 bin 704'e ulaştı!

Koronavirüs pandemisi tam bitti derken yeniden geri geliyor. Son zamanlarda meydana gelen artışlara karşı yapılan uyarılara rağmen sayılar giderek artıyor. Kovid-19 vakalarının haftalık verilerini depolayan Sağlık Bakanlığı 11-17 Temmuz haftasını gösteren tabloyu kamuoyu için yayınladı. Tablodaki artışın büyüklüğü ise gelen tehlikenin büyüklüğünü gösterdi.Geçtiğimiz hafta toplam 226 bin 532 kişinin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığının bildirildiği tabloda 96 kişinin Kovid-19 kaynaklı hayatını kaybettiği görüldü.Bu tabloda bir önceki hafta verilerine göre vaka artışlarının 101 bin 704 olduğu anlaşılırken toplam 124 bin 732 kişinin koronavirüs hastalığını iyileşerek atlattığı belirtildi. Tabloda ki en korkunç rakam ise günlük ortalama vaka sayısı oldu. Tabloda bu rakam ise 32 bin 362 olarak kaydedildi. Toplam vaka sayısının 15 milyon 524 bin 71 kişi olarak kayıtlı olduğu haftalık koronavirüs tablosunda bu güne kadar vefat eden kişi sayısının 99 bin 184 kişi olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.