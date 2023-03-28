Sağlık Bakanlığı personel alımı için ilana çıktı! Tam 31 bin 600 personel alacak... ÖSYM Sağlık Bakanlığı personel alımı kontenjan ve branş dağılımı belli oldu!







KPSS SAĞLIK TERCİHLERİ HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?





TARİH DUYURULDU







Söz konusu sağlık personeli alımları için henüz resmi bir başvuru tarihi açıklanmamış olsa da, sürecin başlatılması için çalışmaların devam ettiği bilinmektedir. Adayların KPSS sınav sonuçlarına göre başvuru yapabilecekleri ve başvuru tarihlerinin hakkında detaylı bilgi paylaşıldı.Sağlık sektörü için büyük önem taşıyan bu alımlar, özellikle pandemi sürecinde artan sağlık ihtiyaçlarına cevap vermek ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için yapılmaktadır. Bu nedenle, adayların başvuru sürecine dikkatle hazırlanmaları ve ilgili kurumların açıklamalarını takip etmeleri önerilmektedir.Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklama doğrultusunda, 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih işlemleri 28 Mart 2023 tarihinde başlıyor. Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesine T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle giriş yaparak, tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre tercihlerini yapabilecekler. Tercih işlemleri, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerindeki sözleşmeli personel pozisyonları için yapılabilecek. Tercih kılavuzu, KPSS-2023/5 koduyla ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanacak ve başvuru şartları ile kontenjan ve branş dağılımı hakkında bilgi verecek. Adayların tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapmaları gerektiği vurgulanırken, tercih listelerinin posta yoluyla veya elden verilmesinin geçerli olmayacağı hatırlatılmıştır. Sağlık sektöründe önemli bir ihtiyaca cevap vermek için yapılan bu personel alımı sürecinde, adayların tercihlerini yaparken dikkatli olmaları ve belirlenen kurallara uygun hareket etmeleri önemlidir.