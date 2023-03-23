KAMU PERSONELİ
23 Mart 2023 - 11:00

Sağlık Bakanlığı tamı tamına 42.500 kişiyi işe alacak! Bu branşlardan alımlar başlıyor: İşte başvuru şartları!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de sağlık sektörüne 42 bin 500 yeni işçi alımı için çalışmaların başlandığını duyurdu. Bakan Koca, personel dağılımını da açıkladı. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

KAMU PERSONELİ
23 Mart 2023 - 11:00
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Sağlık Bakanlığı tamı tamına 42.500 kişiyi işe alacak! Bu branşlardan alımlar başlıyor: İşte başvuru şartları!
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Toplam 42.500 kişi işe alınacaktır. Bu kişilerin dağılımı şu şekildedir:

sağlık bakanlığı



Personel alımı KPSS ile yapılanlar:

• 6 bin 69 hemşire

• 1530 ebe

• 1494 sağlık lisansiyeri

• 798 sağlık teknisyeni

Sözleşmeli Olarak Alınacak Personel

• 21 bin 709 sağlık teknikeri

Sürekli İşçi Olarak Alınacak Personel

• 10 bin 900 kişi

BAŞVURU SÜRECİ

İşe alım sürecine ilişkin başvuru yönergesi tercih kılavuzu hazırlanması için İŞKUR ve ÖSYM'ye iletildi. Başvuru tarihleri ve başvuru koşulları önümüzdeki günlerde duyurulacaktır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık sektöründe çalışan sayısını artırmak için başlatılan bu sürecin önemine vurgu yaptı. Bu alımlar sağlık hizmetlerini daha verimli ve etkili hale getirmeyi amaçlıyor.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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