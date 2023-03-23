Sağlık Bakanlığı tamı tamına 42.500 kişiyi işe alacak! Bu branşlardan alımlar başlıyor: İşte başvuru şartları!













BAŞVURU SÜRECİ

Toplam 42.500 kişi işe alınacaktır. Bu kişilerin dağılımı şu şekildedir:Personel alımı KPSS ile yapılanlar: • 6 bin 69 hemşire • 1530 ebe • 1494 sağlık lisansiyeri • 798 sağlık teknisyeni Sözleşmeli Olarak Alınacak Personel • 21 bin 709 sağlık teknikeri Sürekli İşçi Olarak Alınacak Personel • 10 bin 900 kişiİşe alım sürecine ilişkin başvuru yönergesi tercih kılavuzu hazırlanması için İŞKUR ve ÖSYM'ye iletildi. Başvuru tarihleri ve başvuru koşulları önümüzdeki günlerde duyurulacaktır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık sektöründe çalışan sayısını artırmak için başlatılan bu sürecin önemine vurgu yaptı. Bu alımlar sağlık hizmetlerini daha verimli ve etkili hale getirmeyi amaçlıyor.