Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Şubat korona virüs tablosunu açıkladı













Sağlık bakanlığı tarafından açıklanan günlük vaka tablosuna göre 11 şubat 2022 tarihinde 458.142 Covid-19 testi yapılırken yapılan testlerden 95.065 kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi.Bugün vefat eden sayısı ise 253 olarak açıklandı.Tablodaki verilere göre iyileşen sayısı 85.758 kişi olarak açıklandı.Öte yandan yayınlanan tabloda illere göre aşılama oranlarına yer verilirken 3. doz aşılama oranlarında bir artışın olduğu görüldü.