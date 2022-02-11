GÜNDEM
11 Şubat 2022 - 21:33
Güncelleme: 11 Şubat 2022 - 21:33

Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Şubat korona virüs tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre son 24 saatlik korona virüs tablosunda 95.065 kişinin testi pozitif çıkarken 253 kişi ise hayatını kaybetti

GÜNDEM
11 Şubat 2022 - 21:33
Güncelleme: 11 Şubat 2022 - 21:33
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Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Şubat korona virüs tablosunu açıkladı
Sağlık bakanlığı tarafından açıklanan günlük vaka tablosuna göre 11 şubat 2022 tarihinde 458.142 Covid-19 testi yapılırken yapılan testlerden 95.065 kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi.Bugün vefat eden sayısı ise 253 olarak açıklandı.



Tablodaki verilere göre iyileşen sayısı 85.758 kişi olarak açıklandı.Öte yandan yayınlanan tabloda illere göre aşılama oranlarına yer verilirken 3. doz aşılama oranlarında bir artışın olduğu görüldü.



EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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