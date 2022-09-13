SAĞLIK
13 Eylül 2022 - 16:53

Sağlık Bakanlığından hastane randevuları hakkındaki iddialara yönelik açıklama

Sağlık Bakanlığınca, "Hastane randevuları, aylık 3 randevu ile sınırlandırıldı" iddiaları üzerine bir açıklama yayımlandı. Söz konusu açıklamada, "MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmamış olup kota getirilmesi söz konusu değildir" denildi.

SAĞLIK
13 Eylül 2022 - 16:53
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Sağlık Bakanlığından hastane randevuları hakkındaki iddialara yönelik açıklama

Sağlık Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Hastane randevuları, aylık 3 randevu ile sınırlandırıldı' iddiaları üzerine bu açıklamaya gerek görülmüştür. Bakanlığımızca MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmamış olup kota getirilmesi söz konusu değildir. Halihazırda mevcut uygulamaya göre, MHRS'de bir kişinin aktif olarak üç randevusu bulunabilmektedir. Bu üç randevuya, kontrol muayeneleri dahil değildir. Kişi muayene oldukça, yeni randevu almasına bir sınırlama yoktur. Ayrıca randevu cetveline dair planlama aylık değil 15 günlük yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

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