GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 13:40

Sağlık çalışanı kansere yenik düştü

Çorum'un Osmancık ilçesinde, kansere yenik düşen sağlık çalışanı görev yaptığı hastane önünden son yolculuğuna uğurlandı.

GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 13:40
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Sağlık çalışanı kansere yenik düştü

Osmancık Devlet Hastanesinde çalışan, yakalandığı kanser hastalığı sonrasında yaşamını yitiren sağlık çalışanı için görev yaptığı hastanenin önünde cenaze töreni düzenlendi.

Osmancık Devlet Hastanesinde görevli Mansur Geniş (49) bir müddet önce kanser olduğunu öğrendi. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine başlanılan Mansur Geniş, yaşamını yitirdi. Geniş için çalıştığı hastanenin önünde cenaze töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene Geniş'in ailesi, akrabaları, Devlet Hastanesi idarecileri, doktorlar, sevenleri ve hastane personeli katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende yapılan konuşmaların ardından hastane imamı tarafından helallik alındı, dualar edildi. Çocukları Berfin ve Halil, eşi, kardeşleri, yakınları ve bazı hastane çalışanları gözyaşlarına hakim olamadı.

Mansur Geniş'in cenazesi _#2# törenin ardından defnedilmek üzere Osmancık'a bağlı Sütlüce köyüne götürüldü.

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Haber Editörü
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