Sağlık çalışanına acilde şiddet

Dört gün önce sabah saatlerinde Pendik Devlet Hastanesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre KADES uygulaması ihbarı üzerine polis ekipleri gittiği otelde kavga eden bir çifti sağlık kontrolü için Pendik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kavgaya karıştığı iddia edilen ve alkollü olduğu anlaşılan kadın götürüldüğü hastanenin acil servisinde o gece görevli Pratisyen Doktor Esma Demir'e saldırdı. Demir'in saçını arkadan tutarak çeken kadına polisler ve çevredekiler müdahale etti. Doktor Demir'in saçı uzun uğraşlar sonucu kadından kurtarılarak doktorun güvenliği sağlandı.
Öte yandan yaşadığı bu şok olay sonrasında Doktor Esma Demir, adı henüz öğrenilemeyen kadından şikâyetçi oldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
“Buna ne zaman, nasıl, kim 'dur' diyecek, bilmiyorum ama artık yeter”
Öte yandan Dr. Esma Demir sosyal medya hesabından yaşadığı bu olayı paylaştı. Olay ile ilgili güvenlik kamerası görüntülerini paylaşan Demir, “Ben acil serviste çalışmakta olan bir doktorum. 17 Kasım günü sabaha karşı nöbette iken fiziksel şiddete maruz kaldım. Olay olduğundan beri kafamı toplamaya sakin olmaya üzülmemeye çalışıyorum ama inanın bu gerçekten sandığımdan daha zormuş. Bana aniden sebepsiz saldıran şahıs hakkında adli süreçler başlatıldı. Bu görüntüleri buraya koymak beni ne kadar yaralıyor tahmin bile edemezsiniz. Ancak görmeyen gözler belki bu kez görür büyük bir farkındalık oluştururum umuduyla bu videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sağlık çalışanları olarak çoğu gün uğradığımız sözel şiddete karşı maalesef tepkisiz kalmaya çoktan başlamıştık ancak bu ve bunun gibi olaylar da hiç de az yaşanmıyor biliyorum. Bir gün benim de başıma gelebileceğinin korkusunu çalışırken içimde hep taşıyordum. Mesleğimde 2.yılımın daha başındayken uğradığım bu şiddet ümidimi, şevkimi çokça tüketse de yine de haykırmak istiyorum. Buna ne zaman, nasıl, kim 'dur' diyecek, bilmiyorum ama artık yeter" ifadelerine yer verdi.