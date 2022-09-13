SAĞLIK
13 Eylül 2022 - 14:09

Sağlık çalışanlarının eğitimine destek olacaklar

Sağlık çalışanlarının lisansüstü eğitimlerine destek verecek işbirliğinde imzalar atıldı. Beykent Üniversitesi ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) arasında ‘Lisansüstü Eğitim' programları iş birliği protokolü imzalandı. Sendika üyeleri, protokol kapsamında üniversitenin sağladığı avantajlardan yararlanabilecek.

SAĞLIK
13 Eylül 2022 - 14:09
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Sağlık çalışanlarının eğitimine destek olacaklar


Beykent Üniversitesi ve Sağlık-Sen arasında ‘Lisansüstü Eğitim' programları iş birliği protokolüne imza atıldı. Düzenlenen toplantıya Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Volkan Öngel, Öğrenci Dekanı Serhat Butur, Sağlık-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Zafer Caner ile sendika yöneticileri katıldı.

Sağlık çalışanlarını her kademede desteklediklerini altını çizen Prof. Dr. Murat Ferman, işbirliği hakkında konuştu. Ferman, “Sağlık çalışanlarının güncel bilgilere erişimini kolaylaştırmak ve onların işlerini daha yetkin bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak bakımından üzerimize çok görevler düşüyor. Bu bakımdan biz de kamu görevi yapma önceliği ve ülkümüz çerçevesinde başta Sağlık-Sen olmak suretiyle seçkin ve hakikaten bu konudaki ehliyetini dirayetini yerini cemiyet nezdinde de kanunlar nezdinde de yaptıkları hizmetlerle de kanıtlamış göstermiş ispat etmiş kurumlarla işbirliğimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.



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