MAGAZİN
28 Şubat 2022 - 11:55

Sağlık durumu merak edilen İlhan İrem'den son paylaşım!

Türk müziğinin usta sanatçılarından İlhan İrem'in sağlık problemleri yaşadığı ve durumunun ağır olduğu iddia edilmişti. Duayen sanatçı sağlık durumuyla ilgili bir paylaşım yaparak sevenlerine bilgi verdi.

MAGAZİN
28 Şubat 2022 - 11:55
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Sağlık durumu merak edilen İlhan İrem’den son paylaşım!
Bir süredir diyaliz tedavisi gören Türk müziğinin duyaen sanatçılarından bir i ola İlhan İrem’in sağlık durumunun kötüleştiği ve durumunun da ağırlaştığı öne sürüldü. Hayranları sanatçının sağlık durumunu merak ederken İrem bu iddialara paylaştığı fotoğraf ile yanıt verdi.








66 yalındaki İlhan İrem yoğun bakıma alındığı yönündeki iddialara karşılık olarak sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı ve fotoğrafın altına 'tüm zamansızlıkları içinde sevginin...(27 Şubat 2022)' notunu yazdı. usta sanatçının bu paylaşımı ise hayranlarını oldukça fazla sevindirdi.


EDİTOR
Elvan
Elvan
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