Sağlık personeli aranıyor! Bu üniversite şartları tek tek sıraladı: İş arayanlara başvurular açıldı!

Ön lisans mezunu olan herkes için sağlık personel alımı ilanı yayımlandı. Adnan Menderes Üniversitesi'nde çalışma sağlamak üzere iş ilanı yayınlanırken adayların seçiminde aranan şartlar belli oldu. Alım yapılacak olan sağlık personellerinin tarihiyle beraber başvuru adresi de açıklandı. İşte, sağlık personel alım şartları ve tarihi haberimizde.
SAĞLIK PERSONELİ ALIM ŞARTLARI-Ön lisans mezunu olmak
-657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlara uygunluk -Erkek adaylar için askerlikle ilişkisinin bulunmaması -2022 KPSS B grubu sınavından KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak.