Sağlık personeli aranıyor! Bu üniversite şartları tek tek sıraladı: İş arayanlara başvurular açıldı!







SAĞLIK PERSONELİ ALIM ŞARTLARI







BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

Ön lisans mezunu olan herkes için sağlık personel alımı ilanı yayımlandı. Adnan Menderes Üniversitesi'nde çalışma sağlamak üzere iş ilanı yayınlanırken adayların seçiminde aranan şartlar belli oldu. Alım yapılacak olan sağlık personellerinin tarihiyle beraber başvuru adresi de açıklandı. İşte, sağlık personel alım şartları ve tarihi haberimizde.-Ön lisans mezunu olmak-657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlara uygunluk -Erkek adaylar için askerlikle ilişkisinin bulunmaması -2022 KPSS B grubu sınavından KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak.Alım yapılacak olan sağlık personeli ilanına bakılarak başvuru tarihleri 13-27 Şubat 2023 olarak açıklandı. 2 sağlık teknikeri alımı yapılacak olan bu alım için başvuru yapılacak adres ise Üniversitenin Rektörlük Binası 3. Kat Personel Daire Başkanlığıdır. Kişilerin başvuruları şahsen yapması gerekir.