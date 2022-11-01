Sağlık raporu nedir, nereden alınır? Sağlık raporu neden istenir? Sağlık raporu ücretleri 2022

SAĞLIK RAPORU NASIL ALINIR?

SAĞLIK RAPORU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Günlük hayatta pek çok farklı alanda sağlık raporu istenebilir. Yeni bir işe başlayacak olan kişilerden ya da ehliyet almak isteyen bir kişiden sağlık raporu talep edilebilir. Birbirinden farklı pek çok alanda sağlık raporu istenirken nasıl alınacağı konusu ise akıllarda yer ediniyor. Sağlık raporu almak isteyen kişilerin neler yapması gerektiğini sizlerle paylaşıyoruz.İşte konu hakkındaki tüm detaylar…Sağlık raporu almak isteyen kişiler devlet hastanelerine, özel hastanelere,sağlık kuruluşlarına,askeri hastanelere ve aile hekimlerine başvurabilir. Fakat her durum için istediğimiz sağlık kuruluşuna müracaat edilmez. Askerlik işlemleri için sağlık raporu alacak olan kişiler aile hekimliklerine başvuru yapabilirken ilk iş girişi için sağlık raporu almak isteyen kişiler işyeri hekimine gözükmesi gerekir. Bu nedenle sağlık raporu alacak olan kişilerin öncelikle hangi kuruma gitmesi gerektiğini bilmesi önemli bir yere sahiptir.Sağlık raporu alınan kuruma göre ücretlerde değişiklik gösterir. Aile hekimlikleri üzerinden alınan sağlık raporları ücretsiz olarak verilmektedir. Fakat devlet hastanesinden alınan raporlar için hekim ücreti olarak 50 TL, eğitim araştırma hastanelerinde tek hekim ücreti olarak 75 TL ödeme alınmaktadır. Devlet hastanesinde sağlık kuruluna gözükmeniz gereken durumlarda ise 200 TL ödemeniz gerekir. Eğitim araştırma hastanelerinde ise 300 TL ödeme alınır. Özel hastanelerden alınan sağlık raporları için belirlenen fiyatlar değişiklik gösterir. Bazı özel hastaneler çok yüksek tutarlar isterken bazıları ise hastane fiyatları ile aynı ücreti talep eder.