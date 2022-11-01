Nedir?
01 Kasım 2022 - 09:04

Sağlık raporu nedir, nereden alınır? Sağlık raporu neden istenir? Sağlık raporu ücretleri 2022

Pek çok farklı durum nedeniyle sağlık raporu istenmektedir. Üniversite, ehliyet, spor, askerlik gibi farklı alanlarda istenen sağlık raporunun nasıl alınacağı merak ediliyor. Sağlık raporu hakkında merak edilenleri sizlerle paylaştık. İşte konu hakkındaki tüm detaylar…

Nedir?
01 Kasım 2022 - 09:04
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Sağlık raporu nedir, nereden alınır? Sağlık raporu neden istenir? Sağlık raporu ücretleri 2022
Günlük hayatta pek çok farklı alanda sağlık raporu istenebilir. Yeni bir işe başlayacak olan kişilerden ya da ehliyet almak isteyen bir kişiden sağlık raporu talep edilebilir. Birbirinden farklı pek çok alanda sağlık raporu istenirken nasıl alınacağı konusu ise akıllarda yer ediniyor. Sağlık raporu almak isteyen kişilerin neler yapması gerektiğini sizlerle paylaşıyoruz.İşte konu hakkındaki tüm detaylar…

SAĞLIK RAPORU NASIL ALINIR?

Sağlık raporu almak isteyen kişiler devlet hastanelerine, özel hastanelere,sağlık kuruluşlarına,askeri hastanelere ve aile hekimlerine başvurabilir. Fakat her durum için istediğimiz sağlık kuruluşuna müracaat edilmez. Askerlik işlemleri için sağlık raporu alacak olan kişiler aile hekimliklerine başvuru yapabilirken ilk iş girişi için sağlık raporu almak isteyen kişiler işyeri hekimine gözükmesi gerekir. Bu nedenle sağlık raporu alacak olan kişilerin öncelikle hangi kuruma gitmesi gerektiğini bilmesi önemli bir yere sahiptir.

Sağlık raporu nasıl alınır

SAĞLIK RAPORU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Sağlık raporu alınan kuruma göre ücretlerde değişiklik gösterir. Aile hekimlikleri üzerinden alınan sağlık raporları ücretsiz olarak verilmektedir. Fakat devlet hastanesinden alınan raporlar için hekim ücreti olarak 50 TL, eğitim araştırma hastanelerinde tek hekim ücreti olarak 75 TL ödeme alınmaktadır. Devlet hastanesinde sağlık kuruluna gözükmeniz gereken durumlarda ise 200 TL ödemeniz gerekir. Eğitim araştırma hastanelerinde ise 300 TL ödeme alınır. Özel hastanelerden alınan sağlık raporları için belirlenen fiyatlar değişiklik gösterir. Bazı özel hastaneler çok yüksek tutarlar isterken bazıları ise hastane fiyatları ile aynı ücreti talep eder.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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