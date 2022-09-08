YAŞAM
08 Eylül 2022 - 15:44

Sağlık raporuna götürülen hırsızlık zanlısı kaçınca film gibi görüntüler ortaya çıktı

Adana'da hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan şahıs, adli tıp birimine sağlık raporuna götürülürken kaçtı. Polisin vurduğu zanlı mısır tarlasına kaçtı, ekipler yakalamak için dron ile operasyon başlattı.

YAŞAM
08 Eylül 2022 - 15:44
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Sağlık raporuna götürülen hırsızlık zanlısı kaçınca film gibi görüntüler ortaya çıktı


Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Baran S. hırsızlık suçlamasıyla Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlı sağlık raporu alınması için Yüreğir Devlet Hastanesindeki adli tıp birimine götürüldü. Zanlı birime getirildiğinde sağlık raporu alınacağı için kelepçesi çıkartıldığında kaçmaya başladı. Polis memuru T.Y. aynı zamanda havaya ateş açtı. Ancak zanlı mısır tarlasına girerek kaçmaya devam etti. Polis de ateş ederek zanlının arkasından koşarken kendisini tabancayla bacağından yaraladı. Zanlı mısır tarlasında izini kaybettirirken, olayın gerçekleştiği yere yardımcı ekipler yollandı.



Yaralı polis ise Yüreğir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis mısır tarlasını ablukaya alarak arama başlattı. Bu arada dron da getirilerek zanlının bulunması için çalışma başlatıldı. Dron ile ısıya duyarlı arama da yapıldı ama zanlı bulunamadı. Polisin zanlıyı arama çalışması devam etmektedir.

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Haber Editörü
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