SAĞLIK
23 Ekim 2021 - 01:48
Güncelleme: 04 Temmuz 2022 - 14:54

Uzm. Est. Gamze Akman Kozmetik Tedaviyle Gençleştiriyor!

Uzm. Est. Gamze Akman, kozmetik tedavide 21. Yüzyılın en önemli unsurlarını birlikte sunarak, el, boyun, yüz ve dekolte bölgesi için gençleşmenin mümkün olduğu micro gençlik aşısının etkilerinden bahsetti. IAL sistem için 20 yaş üzerindeki herkese uygulanabilen kolay bir yöntem ve kalıcı bir çözüm.

SAĞLIK
23 Ekim 2021 - 01:48
Güncelleme: 04 Temmuz 2022 - 14:54
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Uzm. Est. Gamze Akman Kozmetik Tedaviyle Gençleştiriyor!

Uzm. Est. Gamze Akman, kozmetik tedavide 21. Yüzyılın en önemli unsurlarını birlikte sunarak, el, boyun, yüz ve dekolte bölgesi için gençleşmenin mümkün olduğu micro gençlik aşısının etkilerinden bahsetti. IAL sistem için 20 yaş üzerindeki herkese uygulanabilen kolay bir yöntem ve kalıcı bir çözüm.

Cilt Bakımında Kalıcı Çözüm Gençlik Aşısı

Vitamin detox uygulamasıyla birlikte gençlik aşısının da mucizesi son zamanlarda dünya kozmetik tedavisi alanında bahsediliyor. IAL sistem için hazırlanmış olan gençlik aşısı cildin kırışıklıklardan ve sarkmalardan kurtulmasını sağlıyor. Çevresel etmenler, yaş etmenleri ve cildin vitamin eksikliğinden kaynaklanan cansız görünümü için Hyalüronik asit çok önemli.

  • Cildin derinlemesine temizlenmesini ve nefes almasını sağlayan tedavi uygulamasıyla, gençleşmek oldukça kolay.
  • 20 yaş üzerindeki herkese uygulanabilecek iki kürden sonra canlı ve sıkı bir cilt kazandırıyor.
  • IAL sistem için enzim, vitamin ve hyalüronik asit kaynağı.
  • El, boyun, yüz ve dekolte bölgelerine uygulanabiliyor.
  • İki kürden sonra sihirli bir dokunuş etkisi yaratıyor.

Gençliğin Sırrı Hücrelerde Gizli

Hücrelerinizin yıpranması ve yaşın da etkisiyle eski enerjilerini bulamamaları, ölü hücrelerden kaynaklanıyor. Vitamin ve minerallerin cilde direkt küçük iğnelerle aktarılması, cildinizin kısa zamanda toparlanmasına ve hücrelerinizin yenilenmesine yarıyor. Uzman Est. Gamze Akman için medikal ve kozmetik alandaki bu tedavi yöntemi oldukça önemli bir dönemin başlangıcı demek. Hiçbir yan etkisi olmadan kolay bir şekilde uygulanabiliyor.

Tek Dokunuşta Cildiniz İçin En İyisi

Kolay bir uygulamayla, cildinizin vitamin, enzim ve aminoasit dengesini sağlamak, IAL sisteme göre sağlıklı görünümünü kazanmasına yönelik tedavi uygulaması, direkt cilt altına müdahale edilerek yapılıyor. Küçük bir iğne dokunuluşuyla cildinizin bütün ihtiyaçları karşılanıyor ve tedavi amacına ulaşıyor.

Tüm Cilt Tiplerine Uygun Kozmetik Tedavi

Tüm cilt tiplerine uygun olan kozmetik tedavi, uzmanlar tarafından uygulanmalı ve cildin eksiklikleri, tipi analiz edildikten sonra yerine getirilmeli. Yüz, el, boyun ve dekolte bölgeleri için küçük bir uygulamayla, iki kür halinde yapılan iğne, cildinizin gençleşmesinde etkili oluyor. Linemed markasıyla Gamze Akman, zamanın etkisini geri planda bırakan, zaman bükücü bir uygulama yaptığını söylüyor.

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