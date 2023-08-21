100 kişiden 8'inde görülüyor: Ölümcül hastalıkta yeni buluş

Beyin damarındaki balonlaşmaya çözüm bulundu. Doktor Murat Şakir Ekşi anlattı. İşte detaylar.

ÖLÜMCÜL HASTALIK İLE İLGİLİ BÜYÜK KEŞİF

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yaptığı araştırmaya göre anevrizma hastalığı yani kan damarlarının duvarlarındaki zayıflama sonucunda oluşan baloncuğun artık bir tedavisi var. Eğer anevrizma kanamadan önce teşhis edilirse tedavi yöntemi cerrahi ya da girişimsel yöntemler ile yapılıyor. Kanama olmadan yapılan tedavilerde hastaların şansı daha da artıyor. Fakat anevrizmanın yırtılmasıyla ortaya çıkan beyin kanamaları hastanın ölüm riskini arttırıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları tarafından yapılan bir araştırma, bu anevrizmalardan hangilerinin yırtılma riskinin daha yüksek olduğunu belirledi. Araştırmaya göre var olan baloncuğun üzerinde oluşan baloncuklar varsa kanama oranı üç kat artıyor.





Doç. Dr. Murat Şakir Ekşi, 107 kişi ile yaptıkları araştırma hakkında şunları söyledi; " Her yüz kişiden 3-8'i arasında anevrizma hastalığı görülebiliyor. Bu anevrizmalar diğer hastalıkların da etkisiyle büyüyüp patlayabilir. Buna beyin kanaması diyoruz. Patlaması çok tehlikeli maalesef dört hastadan birisini bu olay yüzünden kaybediyoruz. Geriye kalan hastalar ise ya yolda ya da hastane de hayatını kaybediyor. Hayatta kalabilen yalnızca bir hasta olabiliyor. Beyin cerrahisinin en önemli ve ölümcül hastalıklarından birisi bu hastalık. Kanama olmadan teşhis konulabilmiş anevrizmalarda iki farklı yaklaşım izliyoruz. Bunlara açık ya da kapalı şekilde müdahale edilir." Ekşi, bu hastalıkta acilen müdahale edilmesi gerektiğini ve çalışmalarını bu yönde ilerlettiklerini söyleyerek şu sözleri konuşmasına ekledi; "Ayrıca nöroşirurji bölümümüzde müdahale edilen ve daha kolay veya daha yavaş kanayan ön beyin anevrizmalarını ayırt etmek için bir çalışma yaptık. Bunun için literatürdeki benzer çalışmaları arka arkaya inceledik ve analiz ettik. Bu hastaların ne zaman ameliyat olması ve olmaması gerektiği hakkında daha net bilgi vermek için önemli bir tartışma yaptık. Her görülen yeni anevrizmada yavru anevrizma bulunması muhtemel. Bu da kanama oranını yükseltiyor. Eğer hasta sigara içiyor ya da daha öncesinde sigara geçmişi varsa kanama oranı artıyor. Hastanın elli yaşından genç olması da kanama riskini arttırıyor. Yapılan çalışmamızın asıl amacı da elli yaş altındaki hastalarda görülen anevrizmalara kanamadan müdahale edebilmek. Araştırmalarımızın sonucunda genç yaştakilerin daha çok risk taşıdığını görmüş olduk. Bir diğer önemli konu ise hastaların başka görüş almak için doktor doktor gezmesi. Biz daha önce böyle bir olayla karşılaştık Hasta filmleri ve sonuçları ile başka doktora görünmek istedi. Bu sırada beyin kanaması geçirdi. Neyseki zamanında müdahalesi yapıldı ve hasta kurtarıldı." Doktor Ekşi sözlerine anevrizmanın belirtilerinden bahsederek devam etti; Maalesef anevrizmanın doğrudan net bir kanıtı yok. Çok nadiren ani olmayan kanamalar olabiliyor. Bu tür şikayetler hastada baş ağrısına neden oluyor. Bunun da hastalıkla ilgili olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bu sıradan bir baş ağrısı değildir. En yakın sağlık kuruluşunda bir nörolog veya beyin cerrahına görünmekte fayda var."