27 Yıllık Sigara Tiryakisi, 8 Arkadaşına İlham Oldu!

Bağımlılıktan Kurtulan Oğuzhan Alakoca'nın Hikayesi

Bursa'da 27 yıllık sigara bağımlılığını Nilüfer Sağlık Hayat Merkezi sayesinde sonlandıran 45 yaşındaki Oğuzhan Alakoca, bu süreçte 8 mesai arkadaşına da örnek oldu. Günde iki pakete yakın sigara içen Alakoca, eşinin yönlendirmesiyle başvurduğu merkezde bağımlılığını bıraktı.

Merkezdeki Tedavi Süreci

Alakoca, İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, eşinin haber vermeden başvurduğu Nilüfer Sağlık Hayat Merkezi'nde yapılan değerlendirmelerin ardından ilaç tedavisine başladı. 15-20 günlük ilaç kullanımının ardından sigarayı bırakmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Mesai Arkadaşlarına Örnek Oldu

Alakoca'nın başarı hikayesi, iş yerindeki 8 mesai arkadaşının da sigarayı bırakmalarına vesile oldu. Kendisi, sigarayı bırakma sürecinde diğer arkadaşlarına da destek olmaya karar verdi. Hala sigara içen arkadaşlarını merkeze yönlendireceğini belirten Alakoca, onlara şu tavsiyelerde bulundu:

“Balkonda çok sigara içiyordum, artık balkona çok çıkmıyorum. İş yerinde sigara içilen alanda bulunmuyorum. Meyve tüketiyorum. Artık yeni alışkanlıklar edindim ve bunlar beni mutlu ediyor.” Alakoca, çocuklarına daha rahat sarılabildiğini ve sosyal ilişkilerinin iyileştiğini de sözlerine ekledi.

Nilüfer Sağlık Hayat Merkezi'nin Rolü

Nilüfer Sağlık Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Elif Soyer, bağımlılık durumunu ölçen testler sonrası kişiye uygun tedavi belirlediklerini ve sigara bırakma süreci tamamlanan danışanlar için motivasyon artırıcı etkinlikler düzenlediklerini söyledi.