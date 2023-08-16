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3 günde 3 kilo verdiren mucize diyet! Yağlar vücudunuzdan resmen akıp gidecek

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3 günde 3 kilo verdiren mucize diyet! Yağlar vücudunuzdan resmen akıp gidecek
Son yıllarda artan kilo şikâyeti tüm dünya da olduğu gibi bizim ülkemizde de yaygınlaşıyor. Sağlıksız ve düzensiz beslenmenin sonucu olan kilolar yediden yetmişe milyonlarca insanın kâbusu oluyor. Fazla kilolarından şikayetçi olanlar kısa sürede zayıflamak isteyenlerin ilgisini çekecek tarif haberimizde. İşte detaylar…

bankaMilyonlarca insan kilolarından şikayetçi ve bu durumdan dolayı zayıflamak için türlü yollara başvuruyorlar. Sizler için o popüler zayıflama yöntemini bulduk. Detaylar haberimizde…

DİKKAT AŞIRI YAĞ YAKIYOR! ÇOK ZAYIFLAMAK İSTEMEYEN YAPMASIN

Diyet yapmadan nasıl kilo verilir, hızlı kilo vermenin tarifi nedir? Bunun gibi sorular internette en çok aranan sorulardan bazılarıdır. Bugün sizlerle 3 günde -3 kilo vermenize yardımcı olacak sihirli bir formül paylaşacağız.

Detoks suyu sadece kadınların değil erkeklerin de sıklıkla başvurduğu tariflerden biridir. Özellikle yaz aylarında formda olmak isteyenler, düğün ve davetlere katılacak olanlar, diyet yapmadan hızlı kilo vermek için zaman arıyor.

Bugün sizlerle tarçın, limon ve elma sirkesinin birleşimiyle sizi resmen iğne ipliğe çevirecek bir tarif paylaşıyoruz. Beslenme uzmanı Hatice Nur Ege'den 3 günde -3 kilo vermenize yardımcı olacak detoks suyu...

MALZEMELER

3 adet çubuk tarçın,

1.5 yemek kaşığı elma sirkesi,

1 limon,

1 litre su.

YAPILIŞI

Çok fazla yağ yakan ve metebolizmayı süper çalıştıran bu tarifi bir gün bekletip, ertesi gün içiyoruz.

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