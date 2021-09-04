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4 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısında düşüş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Eylül koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Son 24 saat içinde 20 bini aşkın kişide koronavirüs vakası tespit edildi.

04 Eylül 2021 Cumartesi 20:29
4 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısında düşüş
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Eylül tarihli koronavirüs vaka tablosunu duyurdu.

Vaka sayısı 20 bini aştı

Bakan Koca tarafından açıklanan resmi rakamlara göre 4 Eylül günü ülke genelinde sempton gösteren 283 bini aşkın kişiye koronavirüs testi yapılırken, 20 bini aşkın kişinin test sonuçları pozitif çıktı.


Bakan Koca'nın açıkladığı tabloya göre bugün ülke genelide hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 278 olurken, son 24 saat içinde iyileşen kişi sayısı ise 19 bin 464 olarak kayıtlara geçti.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Koca, 6 Eylül tarihinde okulların, devamında ise üniversitelerin açılacağına vurgu yaptı ve 24 milyon öğrenci ile yüz yüze eğitimde kararlı olduklarını bir kez daha vurguladı.

4 Eylül 2021 koronavirüs tablosu


Son Güncelleme: 04.09.2021 20:29
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Koronavirüs Vaka Tablosu4 Eylül Vaka Tablosu
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