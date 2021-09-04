4 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısında düşüş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Eylül tarihli koronavirüs vaka tablosunu duyurdu.
Vaka sayısı 20 bini aştı
Bakan Koca tarafından açıklanan resmi rakamlara göre 4 Eylül günü ülke genelinde sempton gösteren 283 bini aşkın kişiye koronavirüs testi yapılırken, 20 bini aşkın kişinin test sonuçları pozitif çıktı.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Koca, 6 Eylül tarihinde okulların, devamında ise üniversitelerin açılacağına vurgu yaptı ve 24 milyon öğrenci ile yüz yüze eğitimde kararlı olduklarını bir kez daha vurguladı.
4 Eylül 2021 koronavirüs tablosu
Son Güncelleme: 04.09.2021 20:29