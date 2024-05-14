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40 yaş üzeri kişilerde bu belirtiyle belli ediyor! Korkunç hastalık kol geziyor

40 yaş üstü kişilerde bu belirtiler varsa mutlaka doktora gidin! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.05.2024 08:57
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 08:57
40 yaş üzeri kişilerde bu belirtiyle belli ediyor! Korkunç hastalık kol geziyor

Eğer bu belirtileri yaşıyorsanız bu hastalığa sahip olabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU BELİRTİLER BU HASTALIĞA İŞARET EDİYOR

Göz Hastalıkları Uzmanı ve Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış göz tansiyonu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Özkırış açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Son çıkan ilaçlar hastalığın ilerlemesini engelleyebiliyor ve yüz güldürücü sonuçlar olabiliyor. Glokomun kalıcı görme kayıplarına neden olmaması için senede bir kere göz muayenesi yapılması önemli. Hastalığın ilk belirtileri 40 yaş üstü kişilerde görülüyor. Ortaya çıkma riski ileri yaşlarda daha fazla. En önemli risk faktörü ailede glokom öyküsü olması. Bunun dışında diyabet ve tansiyon hastalarında glokoma yakalanma riski daha fazla. Ailede glokom hastası varsa 6 ayda bir göz muayenesi yaptırılması gerekiyor. 40 yaşından sonra senede bir kere rutin göz kontrolü yaptırılması gerekiyor. aile öyküsünde glokom gibi ciddi göz hastalığı olanların 6 ayda bir göz muayenesi yaptırması gerekiyor. 

göz tansiyonu belirti ve tedavisi

Glokom göz tansiyonu olarak bilinse de sadece göz tansiyonunun ölçülmesi tanı için yeterli olmuyor. Göz tansiyonu yüksek olmayan glokom türleri de var. Göz arkası görme sinirindeki çukurluk ve incelme oranlarına dikkatli bakılması gerekiyor. Muayenede göz tansiyonu yüksek ölçüldüğü zaman korneanın kalınlığına da bakmak gerekiyor. Tanı için periferik görme alanındaki değerlendirme için bilgisayarlı görme alanı testi ve OCT cihazı ile görme siniri analizi yapılması da gerekiyor. Mevcut tedaviler ile hastalığına ilerlemesi engellenebiliyor. Glokomda göz tansiyonu değeri çok üst sınırlarda olmadığında öncelikle ilaç tedavisi tercih ediliyor. Bu ilaçlarla tansiyon normal sınırlara çekilmeye çalışılıyor. İlaç tedavisi sırasında hasta belli aralıklarla takip ediliyor. Göz tansiyonu ilaç tedavisine rağmen düşmüyorsa cerrahi yöntemler tercih edilebiliyor. Glokomun ilaçlı veya cerrahi yöntemlerle gözün mevcut durumu korunmaya çalışılıyor. Hastalığın sebep olduğu görme kayıplarının geri dönüşü olmadığı akılda tutulup rutin göz muayenelerinin ihmal edilmemesi gerekiyor.'

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