5 Mayıs vaka tablosu belli oldu! Vaka sayısı 26 bin 476

Sağlık Bakanlığı 5 Mayıs tarihli korona virüs vaka tablosunu az önce resmi intenet sitesi üzerinden duyurdu.

26 BİN 476 VAKA

Bakanlık tarafından açıklanan resmi tabloya göre 5 Mayıs günü ülke genelinde ki sağlık kuruluşlarında 229 bin 491 kişiye test yapılırken, 26 bin 476 kişide korona virüs vakası tespit edildi.

2 BİN 414 KİŞİ HASTANELERE YATIRILDI

356 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Korona virüs vakası tespit edilen 2 bin 414 kişi ise hastalığı ağır geçirdikleri sebebiyle tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

Öte yandan hastalık sebebiyle bugün 356 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybımız 41 bin 883 olarak kayıtlara geçti.

Açıklanan tabloya göre ağır hasta sayısı ise 3 bin 418 olarak açıklandı

5 MAYIS KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU