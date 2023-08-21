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60 günde manken fiziği hayal değil! Bu diyet ile 36 bedene kadar düşebilirsiniz

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60 günde manken fiziği hayal değil! Bu diyet ile 36 bedene kadar düşebilirsiniz
Dengeli ve düzenli beslenme, hem sağlıklı kilo vermede yardımcı olur hem de bedenin daha proporsiyonlu görünmesini sağlar. Sağlıklı ve temiz içerikli besinlerin her türlü besin grubundan alınması, genel sağlığı olumlu yönde etkiler ve bireye olumlu bir yaşam bakışı kazandırabilir. Ancak günümüzde artan teknolojik ürünler ve hareketsiz yaşam tarzı, hazır gıdaların tüketilmesini artırmış, bu da sağlıksız kilo alımına ve vücut proporsiyonlarının bozulmasına neden olmuştur. Ama bu diyetle hızlıca kilo verebilir

Sağlıklı bir kilo verme süreci için beslenme programınızın dengeli ve düzenli olması oldukça önemlidir. Bu düzen, kalori alımınızın kontrolü ve doğru besin gruplarını içermelidir. Kilo verme sürecine yardımcı olacak öneriler ve beslenme örnekleri verilmiştir. Ayrıntılar haberimizde...

NASIL BİR PROGRAM UYGULAMALISINIZ?

diyet

Beslenme Programı ve Öneriler:

Kahvaltı:

1 adet haşlanmış yumurta veya göz yumurta

2 dilim tam buğday ekmeği

2 dilim yağsız beyaz peynir

1 adet domates

1 adet salatalık

Yeşil çay veya sade kahve

Ara Öğün:

1 kase yağsız yoğurt

3 adet ceviz

1 adet yeşil elma veya tarçınlı, şekersiz süt

Bir avuç leblebi

Öğle:

Sebze çorbası (1 kase)

Yarım porsiyon tavuk göğsü ızgara

Bol yeşillikli Akdeniz salatası

Ara Öğün:

2 adet salatalık veya yeşil elma

1 bardak yağsız ayran

2 adet galete veya bir avuç ceviz

Akşam:

1 porsiyon ızgara balık veya tavuk

Zeytinyağlı taze fasulye (1 tabak)

Söğüş yeşillik (1 kase)

Not: Öğün aralarında su içmeyi unutmayın. Gün içinde en az 2-3 litre su tüketmeye özen gösterin. Ayrıca, öğünlerinizi düzenli bir şekilde yemek saati yaklaşık olarak 3-4 saat arayla ayarlamaya çalışın.

Bu örneklerde yer alan sebzeler, düşük karbonhidrat içeriği ve yüksek lif oranıyla sindirimi desteklerken, vücudunuzun gerekli besin öğelerini almasını sağlayacaktır. Protein açısından zengin besinler (yumurta, tavuk, balık) kas kütlesini korumanıza yardımcı olurken, yağsız yoğurt ve beyaz peynir gibi ürünler vücudunuzun protein ihtiyacını karşılarken sizi tok tutabilir. Ayrıca, tam buğday ekmeği gibi kompleks karbonhidratlar uzun süre tokluk hissi sağlar.

Diyetinizde çok çeşitli besinlerin bulunmasına özen gösterin. Böylece vücudunuzun farklı besin öğelerine ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Unutmayın ki kişisel faktörler, yaş, cinsiyet, boy uzunluğu ve kilo gibi, ideal beslenme programınızı belirlerken dikkate almanız gereken önemli etmenlerdir.

Bu örnek beslenme programı, kişisel ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre uyarlanabilir. Kilo verme sürecinizde mutlaka bir uzmana danışmanız önemlidir.

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