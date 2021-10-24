ABD, Çin'i Kovid-19 testleriyle veri tabanı elde etmekle suçladı!

ABD merkezli New York Times yayın kuruluşu Ulusal Karşı İstihbaratı ve Güvenlik Merkezi'nin ortak hazırladıkları bir raporu yayımladı. Yayımlanan raporda ise Kovid-19 testleriyle ilgili Çin'e karşı bir suçlama yöneltildiği görüldü.

Hazırlanan raporda, 2019 yılından beri dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgınıyla ilgili tartışma yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Raporda, Çin’in gerçekleştirdiğiyle bir veri tabanı oluşturduğu öne sürülürken New York Times gazetesi bu iddiasını, ABD'li istihbarat yetkililerine dayandırıldığını yazdı.

Çin'in diğer ülkelere karşı askeri bir üstünlük sağlamak amacıyla ellerinde var olan teknolojiyi kullandığını ve bu durumunda özellikle ABD'deki sağlık sektörünü Pekin'e bağımlı bir hale getirebilmek istendiğinin vurgulandığı raporda Çin'in bu güne kadar binlerce kişiden aldığı test önekleriyle onların genetik bilgilerine erişebilme ihtimali olduğu konusu da aktarıldı.