Adana'da kök hücre bağışına giden kadına "Bifenotipik Akut Lösemi" teşhisi

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki finans danışmanı Sibel Özdemir, lösemili çocuklara destek olmak için katıldığı kök hücre bağışı etkinliğinde yapılan tetkikler sonucu "Bifenotipik Akut Lösemi" teşhisiyle karşılaştı. Tedavisine Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde başlandı ve Özdemir, hem kendi hem de diğer hastalar için donör arayışını sürdürüyor.

Bağış sırasında tespit edilen hastalık

20 Mart'ta arkadaşı Gamze Hürol tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Özdemir'in bağış esnasında kanının durmaması üzerine Türk Kızılay personelinin yönlendirmesiyle özel hastanede detaylı kontroller yapıldı. Yapılan tetkiklerde bazı kan değerlerinin düşük çıkmasının ardından ileri incelemelerde hücre bozulması saptandı ve "Bifenotipik Akut Lösemi" tanısı kondu.

Tedavi ve nakil süreci

Özdemir'in tedavisi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde başlatıldı. Haber metnine göre 6 aydır hem kendi sağlığı hem de diğer hastaların umutlanması için bağışçı arıyor. Kendisi yüksek riskli pozisyonda olduğu için nakil olması gerekiyor; son çare olarak oğlundan nakil olmayı düşündüğünü ve bunun yüzde 50 uyumlu bir nakil olacağı için doktorların bunu tercih etmediğini belirtti. Nakil için Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'nden dönüş bekliyor.

Kamuya çağrı ve kişisel dayanışma

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kök hücre bağışı yapmaya gitmeseydim bu hastalığı öğrenemeyecektim. Lösemi genellikle son evrede fark ediliyor. Ben de ise hiçbir belirti yoktu, fiziksel olarak çok iyiydim. Tamamen tesadüfen öğrendim" dedi. Yüksek risk nedeniyle nakil gerektiğini, oğlundan nakil olmasının hayatta kalma oranını düşürebileceğini vurguladı.

Diğer hastalar için de aktif bir şekilde çalıştığını söyleyen Özdemir, "Herkese ulaşmaya çalışıyorum. Ne kadar fazla kişiye ulaşabilirsem benim için o kadar kar çünkü bu mücadeleyi sadece kendim için değil aynı zamanda bu savaşı veren benden büyük hastalar ve kardeşlerim için de sürdürüyorum" ifadelerini kullandı. Kendi moralini yüksek tutmak için renkli perukler taktığını anlattı ve ekledi: "Üç tüp kan, bir hayat demek". "Ben hep 'zihinsel olarak bu savaşı yendim, kendimi iyileşmiş gibi hissediyorum' diyorum. Bedenim de bunun için savaşacak."

Adana'da lösemili çocuklara kök hücre bağışında bulunmak istediği için yapılan tetkikler sonucu "Bifenotipik Akut Lösemi" teşhisi konulan Sibel Özdemir, artık hem kendisinin hem de diğer hastaların sağlığına kavuşması adına mücadele ediyor.