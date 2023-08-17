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Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'da oturanlar aman dikkat! Bunu yapmanın bedeli ağır olacak

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Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'da oturanlar aman dikkat! Bunu yapmanın bedeli ağır olacak
Arabistan üzerinden gelen yeni sıcakların etkilemeye başladığı Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'deki tüm evlere yönelik çok önemli bir uyarı gerçekleştirildi. Uzmanlar, vatandaşların evlerinde kesinlikle bu hatayı yapmaması gerektiğini aksi takdirde sonuçlarının ağır olacağını vurguladı.

Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin illerinde yaşayan tüm ev sahiplerine önemli bir uyarı yapıldı. Arabistan üzerinden gelen yeni sıcakların etkisiyle bu illerdeki evlerde dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Uzmanlar, bu illerde yaşayanların evlerinde kesinlikle belirtilen hatayı yapmamaları gerektiğini, aksi takdirde ciddi sonuçlarla karşılaşabileceklerini ifade etti. İşte detaylar...

çok sıcak hava


O İLLER İÇİN ARABİSTAN SICAĞI UYARISI... AMAN DİKKAT!

Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle biraz rahatlamıştı. Ancak Arabistan üzerinden yeni bir sıcak hava dalgası ülkemize ulaştı. Adana'da geçmiş yıllara göre rekor sıcaklıklar kaydedildi. Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin gibi iller bu sıcak hava dalgasından etkilenecek. Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Aygün Gür, uzun süre soğuk ve kuru havaya maruz kalmanın üst solunum yolu ve akciğer hastalıklarına neden olabileceğini belirtti. Klimanın doğru kullanımının önemli olduğunu vurgulayan Gür, alerjik kişilerde klimaların üflediği soğuk hava ve tozların öksürük ve astım krizlerini tetikleyebileceğine dikkat çekti.

Arabistan üzerinden gelen sıcak hava dalgası, özellikle güney illerimizi etkilemiş ve rekor sıcaklıklara neden olmuştur. Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin gibi bölgelerde insanların sıcak hava nedeniyle dikkatli olması gerekmektedir. Klimaların doğru kullanımı da önemlidir; yanlış kullanım öksürük ve solunum yolu problemlerine neden olabilir.

Üst solunum yolu ve akciğer hastalıklarının soğuk ve kuru havaya maruz kalan kişilerde ortaya çıkabileceğini vurgulayan uzmanlar, sıcak hava dalgasının getirdiği sıcaklık artışının özellikle sağlık sorunlarına duyarlı bireyler için risk oluşturabileceği konusunda uyardı.

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