Aft yarası için ne iyi gelir? Ağızda çıkan AFT yaralarını 1 saatte geçiren yöntem

Aft yarası

Sıcak şeyler yerken veya içerken ağız yaraları çok acı verici olabilir.Bu durumun önüne geçmek için aftları 1 saat içerisinde tedavi etmeye çalışabilirsiniz.

Ağzınızda oluşan aftları tedavi etmek için ağzınızı çalkalamak için kullanabileceğiniz bir karışım hazırlamalısınız. Bunun için sumak kullanabilir, böylece aft oluşumuna faydalı olan soruların cevaplarını bulabilirsiniz.Tek yapmanız gereken sumakla hazırlanmış kaynar su ile ağzınızı çalkalamak.

İşte aft yarasını geçirmek için yöntem

Malzemeler:

1 yemek kaşığı sumak,

1 bardak su

Yapılışı:

1 cezve suya 1 yemek kaşığı sumak atılarak 2 dakika kaynatın. Soğuduktan sonra gargara yapın.