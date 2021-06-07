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Aft yarası için ne iyi gelir? Ağızda çıkan AFT yaralarını 1 saatte geçiren yöntem

Ağızda çıkan aft yaraları ,insanların canını acıtabilmektedir. Aft yarası insanın yemek yerken ve içecek içerken çok acı verebilir. İnsanlar aft yarasından nasıl kurtulacağını merak etmektedir. Aft yarasına ne iyi gelir? Bu haberimizde ağızda çıkan aft yaralarını 1 saatte geçiren yöntemi sizler için derledik. İşte aft yarasına çözüm...

07 Haziran 2021 Pazartesi 13:33
Aft yarası için ne iyi gelir? Ağızda çıkan AFT yaralarını 1 saatte geçiren yöntem
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Aft yarası

Sıcak şeyler yerken veya içerken ağız yaraları çok acı verici olabilir.Bu durumun önüne geçmek için aftları 1 saat içerisinde tedavi etmeye çalışabilirsiniz.

Ağzınızda oluşan aftları tedavi etmek için ağzınızı çalkalamak için kullanabileceğiniz bir karışım hazırlamalısınız. Bunun için sumak kullanabilir, böylece aft oluşumuna faydalı olan soruların cevaplarını bulabilirsiniz.Tek yapmanız gereken sumakla hazırlanmış kaynar su ile ağzınızı çalkalamak.

İşte aft yarasını geçirmek için yöntem

Malzemeler:


1 yemek kaşığı sumak,

1 bardak su

Yapılışı:

1 cezve suya  1 yemek kaşığı sumak atılarak 2 dakika kaynatın. Soğuduktan sonra gargara yapın.


Son Güncelleme: 07.06.2021 13:33
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Aft YarasıAft Yarası Nasıl Geçer?Aft Yarası Ve Sumak
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