Ağız kokusundan şikayetçi olanlar dikkat! Her gün 1 avuç tüketmek kötü kokuyu yok ediyor

Ağız kokusu sadece hastalıklardan kaynaklanan sorunlarla değil, yetersiz ağız hijyeni ve beslenme alışkanlıklarıyla da ortaya çıkabilir. Sindirim sistemi problemleri ve kabızlık da ağız kokusuna yol açabilir. Kötü ağız kokusunun üç temel nedenini yiyecek ve içecekler (özellikle sarımsak, soğan, peynir, yumurta, deniz ürünleri, portakal suyu), yetersiz ağız hijyeni (diş temizliğinin yetersiz olması, diş çürükleri, diş eti iltihapları, besin artıkları, tartar) ve sigara ile alkol kullanımı olarak sıralayabiliriz.



AĞIZ KOKUSUNU GİDERME YÖNTEMİ





Ağız kokusu, hem kişiyi hem de çevresindekileri rahatsız eden önemli bir sorundur. Ancak haşhaş gibi birçok sağlık sorununa faydası olan besinler, ağız kokusunu gidermek için etkili bir çözüm sunar. Uzmanlar, ağız kokusu problemi yaşayan kişilerin günlük olarak bir avuç haşhaş tüketmelerinin yeterli olacağını belirtiyor.

Ağız kokusunu gideren besinler arasında haşhaş oldukça etkilidir. Haşhaş, yüksek enfeksiyona bağlı diş eti iltihaplarını, diş çürümelerini ve ağız içinde oluşan kokuyu engellemek için kullanılır. Aynı zamanda mesane iltihabı ve kabızlık sorunlarını da hafifletir. Eğer ağız kokusu gibi bir şikayetiniz varsa düzenli olarak haşhaş tüketmeniz bu sorunu kökünden çözebilir.

Limon da ağız kokusunu gidermede etkili bir besindir. Bir limonu ortadan ikiye ayırarak emebilir veya limon dilimlerini soda içinde kullanabilirsiniz. Ayrıca limon aromalı şekerleri tercih edebilirsiniz. Elma, armut ve havuç gibi gıdalar da nefesi tazelemekte ve ağızı temizlemekte etkilidir. Lif içerikleri sayesinde tükürüğü temizler ve tatlı bir tat bırakır.



Nane ve tarçın da kötü kokulara karşı etkilidir. Nane ferahlatıcı etkisiyle sarımsak ve soğan gibi kokuları giderirken, tarçın da özel bir yağ içerdiği için ağızdaki bakterilerle mücadele eder. Ayrıca tarçın veya nane aromalı sakızlar da benzer etkiye sahiptir. Yoğurt da günde bir veya iki kez tüketildiğinde hidrojen sülfüt kokusunu yok etmeye yardımcı olur.

Ağız kokusunu önlemek için bazı besinlerin tüketimini azaltmak da önemlidir. Şeker, tatlılar, şekerli içecekler, kek, bisküvi gibi yiyeceklerin diş ve diş eti sağlığına zarar veren plaklardan korunmak için azaltılması gerekmektedir. Sarımsak, soğan gibi kükürtlü besinler, alkol ve tütün ürünleri, salam, sucuk, pastırma gibi kokulu yiyeceklerin tüketimi de azaltılmalıdır.

Ağız kokusuyla başa çıkmak için bu besinleri düzenli olarak tüketebilir ve sağlıklı ağız hijyenine dikkat edebilirsiniz. Ayrıca, diş hekiminize düzenli kontroller için başvurmanız ve diş sağlığınızı korumanız da önemlidir.