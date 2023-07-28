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Ağrı kesiciyi bıraktıracak yöntemler: Bu besinler doğal ağrı kesici görevinde

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Ağrı kesiciyi bıraktıracak yöntemler: Bu besinler doğal ağrı kesici görevinde
Birçok ağrı çeşitleri için doğal şifa kaynağı sunuldu. Meyve ve sebzelerin vücut üzerindeki etkileri farklılık gösterirken bazıları ise ağrı kesici özelliğini taşıyor. Uzman Dr. Fevzi Özgönül ağrı kesici etkisi olan besinleri duyurdu. Bundan sonra ilaç içmeye son...

Havuç son dönemlerde erken bunama, alzheimer, kalp krizi, kronik baş ağrılarına iyi geldiği tespit edildi. Mevsimlerinde tüketilen besinlerin etkileri ise fazlasıyla görülüyor. Her hastalığa karşı farklı besinlerin kullanılması tavsiye ediliyor.

DİŞ ÇÜRÜĞÜNDE ISPANAK ETKİSİ

Dr. Fevzi Özgönül, ıspanağın A, B, C, E vitaminleri, magnezyum, fosfor, iyot mineralleri ve protein açısından zengin besin olmasından kaynaklı diş çürüklerine iyi geldiğini belirtti. Bahar döneminde görülen hastalıklara karşılık kemik ve diş güçlendirme yapısı vardır.

ÜLSERİN İLACI BİBERİYE

Bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesi, mide ülserinde, hazımsızlık ve sinirimin yavaş çalıştığı zamanlarda oluşan baş ağrılarında faydalı olan besin biberiyedir.

sarımsak

KOLESTROLE İYİ GELEN SARIMSAK

Mevsimsel salgınlara karşı koruyucu etkisi olan sarımsak, kolestrol düşürürken kan sulandırıcı ve bağışıklığıda kuvvetlendiriyor.

BAŞ AĞRISININ İLACI HAVUÇ

Bağ ağrısından duramayacak olanlar ve hastaneye gidenlere kesin çözüm geldi. Unutkanlığa karşı sık sık kullanılan havuç aynı zamanda kalp krizi, kronik baş ağrısı ve deri akciğer kanserinde etkili oluyor. 

Sağlık
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