Ağrı kesiciyi bıraktıracak yöntemler: Bu besinler doğal ağrı kesici görevinde

Birçok ağrı çeşitleri için doğal şifa kaynağı sunuldu. Meyve ve sebzelerin vücut üzerindeki etkileri farklılık gösterirken bazıları ise ağrı kesici özelliğini taşıyor. Uzman Dr. Fevzi Özgönül ağrı kesici etkisi olan besinleri duyurdu. Bundan sonra ilaç içmeye son...