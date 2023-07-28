Ağrı kesiciyi bıraktıracak yöntemler: Bu besinler doğal ağrı kesici görevinde
Havuç son dönemlerde erken bunama, alzheimer, kalp krizi, kronik baş ağrılarına iyi geldiği tespit edildi. Mevsimlerinde tüketilen besinlerin etkileri ise fazlasıyla görülüyor. Her hastalığa karşı farklı besinlerin kullanılması tavsiye ediliyor.
DİŞ ÇÜRÜĞÜNDE ISPANAK ETKİSİ
Dr. Fevzi Özgönül, ıspanağın A, B, C, E vitaminleri, magnezyum, fosfor, iyot mineralleri ve protein açısından zengin besin olmasından kaynaklı diş çürüklerine iyi geldiğini belirtti. Bahar döneminde görülen hastalıklara karşılık kemik ve diş güçlendirme yapısı vardır.
ÜLSERİN İLACI BİBERİYE
Bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesi, mide ülserinde, hazımsızlık ve sinirimin yavaş çalıştığı zamanlarda oluşan baş ağrılarında faydalı olan besin biberiyedir.
KOLESTROLE İYİ GELEN SARIMSAK
Mevsimsel salgınlara karşı koruyucu etkisi olan sarımsak, kolestrol düşürürken kan sulandırıcı ve bağışıklığıda kuvvetlendiriyor.
BAŞ AĞRISININ İLACI HAVUÇ
Bağ ağrısından duramayacak olanlar ve hastaneye gidenlere kesin çözüm geldi. Unutkanlığa karşı sık sık kullanılan havuç aynı zamanda kalp krizi, kronik baş ağrısı ve deri akciğer kanserinde etkili oluyor.