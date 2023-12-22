Ağrılı sivilceleri bir damlasıyla yok ediyor! Güzellik merkezleri bilmenizi asla istemeyecek

Kozmetik alan üzerinde tercih edilen çay ağacı yağı cilt ve saç bakımı açısından faydalı olurken kullanım alanları oldukça geniştir. Alternatif tıp üzerinde kullanılırken çay ağacı yağı Melaleuca alternifolia yapraklarından damıtma yoluyla elde edilir. İşte çay ağacı faydaları haberimizde yer almaktadır.

ÇAY AĞACI FAYDALARI

-Akne ve sivilcelerde kullanılır

-Kepeğe karşı etkilidir

-Ayak ve tırnak mantarı giderilir

-Ağız ve diş sağlığını korur

-Sedef sorunu tedavi edilir

-Solunu yolu rahatlatılır

-Temizlik açısından kullanılır.





AKNE VE SİVİLCE

Çay ağacı yağı, akneye iyi gelirken bakterilere karşı etkili olurken cilt üzerinde oluşabilecek sorunları giderilir. Sivilcelerin oluşumu engellenirken iltihaplanmalar azaltılarak görünüş açısından da iyileştirme yapılır.

AYAK VE TIRNAK MANTARI

Antimikrobiyal ve antifungal özelliği bulunan çay ağacı yağı ayak mantarı, tırnak mantarı gibi sorunlarının etkileri hafifletirken mantar oluşumunu önlemek amacıyla çay ağacı tercih edilir.

ÇAY AĞACI YAĞI NE İŞE YARAR?

-Cilt bakımında kullanılırken akne ve sivilce oluşumunu önlemek ya da etkilerini hafifleterek cilt bakımı yapılır.

-Tırnak ve ayak mantarının oluşan bölgede etkilerini hafifletmek ya da mantar oluşumunu önlemek.

-Ağız ve diş bakımında içmemek şartıyla gargara yapılması.

-Kimyasal içermeyen temizlik malzemesi olarak kullanılır

-Nefes açmak, öksürüğe bağlı nefes darlığı etkilerini hafifleterek buhar banyosu için tercih edilir.

Alerjisi olmayan kişiler su ile karıştırarak deodorant olarak kullanabilir.

ÇAY AĞACI ZARARLARI VE YAN ETKİLERİ

-Kızarıklık, tahriş ve kaşıntı olumsuz durumlar yaşanabilir.

-Gargara yaparken yanlışlıkla yutulması durumunda zehirlenme olabilir.

-Kontrolsüz kullanımda karın ağrısı, bulantı, kısma gibi semptomlar ortaya çıkabilir.

-Çocukların kullanması bedenlerine zararlı sonuçlar oluşabilir.

-Hassas ciltlerde alerjik deri döküntüsü, yanma, pullanma ve kuruluk oluşabilir.

-İçilmeye uygun değildir.

-Cilt ile direkt olarak temasta uzmanlara götürülür.