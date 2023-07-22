Aileler artık çocuklarına ücretsiz HPV aşısı yaptırabilecek!

Önemli bir virüs türü olan HPV aşısının ücretsiz yapılmaması aileleri zorlamaya devam ediyor. Peki ücretsiz aşı süreci ne zaman başlayacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HPV AŞISI SÜREÇLERİ SÜRÜYOR

HPV hem kadın hem erkeklerde görülebilen genital hastalıklara bağlı bir virüstür. HPV kadınlarda en sık görülen dördüncü kanser olarak bilinen rahim ağzı kanserine de sebep oluyor. Hastalığın önlenmesi için aşı büyük önem taşıyor. HPV halk sağlığı açısından da önemli olduğu için insanlar zorunlu ulusal aşı takvimine alınmasını istiyor ve Avukat Süreyya Kardelen Yarlı ile Avukat İlayda Öner mücadelesine devam ediyor. HPV aşısının çocuklar için ücretsiz olması il ilgili Sağlık Bakanlığı'na açılan dava hala devam ediyor. Avukat Kardelen Yarlı konu ile ilgili şunları söyledi; 'Bunlar daha yeni sayılan davalar o yüzden mahkemeler arasında içtihat birliği yok. Her hakim konuyu farklı değerlendiriyor ve genelde kadın doğum uzmanlarından veya konuyla ilgili eczacılar, sosyal güvenlik uzmanlarından rapor aldığı için o raporlarda bilir kişiler farklı görüşler bildirebiliyor.





Konu teknik olduğu için hakimlerin de kararları değişkenlik gösterebiliyor. Bazı hakimler davacının evli olup olmadığına, aktif cinsel hayatına, 25-30 yaş arası olup olmamasına göre karar veriyor ancak açılan her dava kazanılmıyor olsa da açılan davaların çoğunluğu kazanıldı. Çocuk için fatura kesilmeyeceği için ödemeleri ebeveyn yapıyor. Eczaneden fatura onlar adına kesiliyor veya özel hastaneden fatura kesiliyor. Bu noktada ödeme yapan kişinin iade alması gerekiyor ve çocuğun anne ya da babası ödemeyi yapan kişi olarak bu paranın iadesini talep ediyor burada herhangi bir dava açarken sıkıntı yaşanmıyor. Aşı yaptırdıktan sonra dava açmaya dair masrafların karşılanması gücü varsa ki yüksek masraflar değil. Şu anlamda bakılması gerekiyor mutlaka geri ödeme davalarını ya da Danıştay'da bu aşının ücretsiz ve zorunlu olması için açılan davaların benzerlerini açmalarını teşvik etmeye çalışıyoruz. SGK'ya karşı açılan davalar HPV aşısına ödenen paraların faiziyle birlikte geri alınması ile ilgili ve tamamen bireysel. Aşı olunuyor, para ödeniyor sonra başvuru yapılıyor. SGK başvuruyu kabul etmiyor ve gidip iş mahkemesinde aşı parasını almak için mahkeme açılabiliyor. SGK'ya karşı açılan davaların temel mantığı böyle ama idare mahkemesi sıfatıyla idari dava olarak Danıştay'da mahkeme açılırsa HPV aşısının ülke içindeki çocuklara ücretsiz olması için açılıyor. İkisi arasında fark var.'

