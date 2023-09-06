Aileler dikkat: Beslenme çantasına sakın bunları koymayın

Ebeveynler, çocukların sağlığı için dikkatli olmalıdır çünkü yanlış beslenme alışkanlıkları obezite riskini artırabilir. Beslenme uzmanı Hülya Yiğit, okul çağındaki çocukların beslenme çantalarında bulunmaması gereken yiyecekleri vurguluyor. Obezite, gün geçtikçe daha büyük bir tehlike haline geliyor ve yanlış gıda seçimleri çocukları bu sağlık sorunuyla karşı karşıya bırakıyor. Ebeveynler, çocuklarının sağlığını korumak için beslenme çantalarına dikkat etmelidir. Yiğit, obezitenin önlenebilir olduğunu ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının çocuklara erken yaşta kazandırılması gerektiğini belirtiyor. Çocukların beslenme çantalarında fast food ürünleri, şekerli içecekler ve abur cubur gibi sağlıksız yiyecekler bulunmamalıdır. Bunun yerine, meyve, sebze, tam tahıllı ürünler ve protein kaynakları gibi besinler tercih edilmelidir. Ebeveynler, çocuklarının beslenme alışkanlıklarını gözden geçirerek obezite riskini azaltabilirler. Çocukların sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerine yardımcı olmak için bilinçli ve sağlıklı beslenme seçimleri yapmak önemlidir. İşte detaylar...





ÇOCUKLARIN BESLENME ÇAĞINDA ÇANTALARINDA BULUNMAMASI GEREKEN YİYECEKLER

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, okul çağındaki çocukların sağlıklı beslenmenin önemini vurguluyor. Bu, okul başarısının artmasına ve bilişsel aktivitelerin güçlenmesine katkı sağlar.

Yiğit, özellikle okula giden çocukların günün başlangıcında protein açısından zengin bir kahvaltı yapmalarının gerektiğini belirtiyor. Ancak, bazı durumlarda bu mümkün olmayabilir, bu nedenle ders aralarında tüketilebilecek alternatifler öneriyor. Peynirli yeşillikli bir sandviç, meyveli bir yoğurt veya süt-meyve karışımı gibi sağlıklı atıştırmalıklar çocuklar için iyi bir seçenektir.

Yiğit, beslenme çantalarına konulan meyve suyu ve kek gibi şekerli ürünlerden kaçınılmasını tavsiye ediyor. Özellikle sabahları tüketilen basit şekerlerin, odaklanma sorunlarına, artan acıkmaya ve obeziteye neden olabileceğine dikkat çekiyor.

Bu dönemde çocukların vücutlarına gereken vitamin, mineral ve proteinin sağlanmasının özellikle önemli olduğunu vurgulayan Yiğit, bu şekilde okul başarısını artırmanın ve bilişsel aktiviteleri güçlendirmenin mümkün olduğunu belirtiyor.





Okul çağındaki çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmaları, hem fiziksel hem de zihinsel gelişimleri için kritik bir öneme sahiptir. Ebeveynlerin çocuklarının beslenmelerine dikkat etmeleri ve uygun seçenekler sunmaları, çocukların başarılı ve sağlıklı bir geleceğe yol açabilir.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, çocukların beslenmesine dikkat çekiyor ve sağlıklı beslenmenin okul başarısı ve zihinsel aktiviteler için önemli olduğunu vurguluyor. Yiğit, çocukların sabahları proteinli bir kahvaltı yapmalarını öneriyor, ancak bunun her zaman mümkün olmadığını söylüyor. Bu nedenle, ders aralarında tüketilebilecek alternatifler olarak peynirli yeşillikli sandviç, meyveli yoğurt veya süt-meyve karışımı öneriyor. Ayrıca, hafta sonları evde hazırlanan sağlıklı poğaçalar ve kuru meyveli-cevizli kurabiyelerin beslenme çantalarında bulunması gerektiğini belirtiyor.

Yiğit, beslenme çantalarına meyve suyu ve kek gibi şekerli ürünlerin konulmamasını tavsiye ediyor. Çünkü bu tür yiyeceklerin yüksek basit şeker içeriği, odaklanma sorunlarına, daha fazla acıkmaya ve obeziteye yol açabileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca, süt ile karıştırılan çikolatalı mısır gevreği gibi şekerli kahvaltı seçeneklerinin de bu kategoriye girdiğini belirtiyor ve bu tür ürünlerin günlük olarak tüketimini sınırlamanın önemli olduğunu vurguluyor.

Beslenme uzmanı ayrıca, sağlıklı alternatifler sunuyor. Sürülebilir çikolatalar yerine şekersiz veya ballı olanları, doğal içerikli fındık ezmesi veya besleyici tahin pekmez karışımlarını tercih etmeyi öneriyor. Aşırı şeker veya fruktoz alımının uzun vadede dikkat dağınıklığı, unutkanlık ve depresyona yol açabileceğini hatırlatıyor.

Son olarak, Yiğit besin takviyelerine de değiniyor. Bağışıklığı güçlendirmek için D vitamini ve Omega-3 desteği almanın kış aylarında faydalı olabileceğini belirtiyor. Ancak, bu takviyelerin güvenilir markalardan alınması gerektiğini vurguluyor. Multivitaminlerin ise sağlıklı beslenmenin yerini tutmayacağını, ancak çocuklarda iştahsızlık veya yetersiz beslenme durumu varsa destekleyici olarak kullanılabileceğini söylüyor.