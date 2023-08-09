Akciğerleri 3 günde tertemiz yapan mucize kür

Eğer doğal yollarla akciğerlerinizi temizlemek istiyorsanız bu doğal yöntemi mutlaka deneyin! Ciğerlerinizi tertemiz yapacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKCİĞERLERİ TERTEMİZ YAPAN O KÜR

Akciğerler sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için en önemli organlardan bir tanesidir. Temiz olmayan havayı solumak, sigara tüketimi, alkol gibi birçok etken akciğerlerin çalışmasını zorlaştırıyor. Bu sebeple akciğerlerin temiz kalması uzmanlar tarafından sık sık vurgulanıyor. Akciğerler vücutta yer alan kirli kanı temizlemeye yarıyor. Bu sebeple ciğerlerin de temiz olması gerekiyor. Sigara içen kişilerin sağlıklı olan pembe ciğerleri katran birikmesi sebebiyle kararıyor. Sadece sigara da bunun için tek etken değil, kirli ve pis hava solunması da ciğerlere zarar veriyor.





Bu gibi birçok sebep nedeniyle akciğerlerin sık sık temizlenmesi gerekiyor. Akciğerleri tamamen temizlemek için zerdeçal, soğan ve zencefile ihtiyaç var. Zerdeçal bakterileri ve virüsleri yok etmeye yarayan omega 3 asitleri, vitamin ve mineral bulunduruyor. Soğan solunum problemlerinin önüne geçerken zencefil de akciğerlerde ortaya çıkan mukusların temizlenmesini sağlıyor. Az miktar şeker ilk olarak suda kaynatılır, daha sonra parçalanan soğanlar zencefille birlikte suya eklenir. Bu şekilde kaynatıldıktan sonra ocağın altı kısılır ve zerdeçal eklenir. Su yarıya inene kadar kaynama işlemine devam edilir ve altı kapatılarak süzme işlemi yapılır. Karışım bir şişeye ya da kavanoza alınıp soğutulur. Bu karışımı üç gün tüketerek ciğerlerinizin tamamen temizlenmesini sağlayabilirsiniz.