Alzeheimer hastalığına aşı formülü: İyileşme sağlıyor

Japon araştırmacıların geliştirdiği aşının Alzheimer hastalarına umut olabileceği belirtiliyor. Aşının ilk deney sonuçlarına göre, Alzheimer sürecinde beyinde oluşan iltihapları azalttığı ve davranışlarda iyileşmeye yardımcı olduğu tespit edildi. Amerika Kalp Derneği'nin 2023 Temel Kalp Damar Bilimleri Konferansı'nda Juntendo Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından sunulan çalışmalar, aşının Alzheimer hastalığının seyrini değiştirebileceği düşüncesini güçlendirdi. İşte detaylar...





ALZHEİMER İÇİN UMUT VERİCİ AŞI BULUNDU

Bu aşı, Alzheimer hastalarının yaşam kalitesini artırarak hastalıkla mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor. Yapılan çalışmaların Alzheimer tedavisindeki gelecekteki potansiyel etkisi ve tedavi yöntemlerine katkı sağlaması bekleniyor. Ancak aşının tam olarak etkili ve güvenli olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma ve klinik deneylere ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle, aşının gelecekte Alzheimer hastalığına karşı umut verici bir tedavi seçeneği olabileceği vurgulanırken, henüz kesin sonuçların elde edilmediği de belirtiliyor. İşte diğer ayrıntılar...





Araştırmacılar, Alzheimer hastalığı ile ilişkilendirilen yaşlanma belirtisi olan glikoproteinleri (SAGP) taşıyan hücreleri yok eden aşının etkilerini fareler üzerinde deneyler yaparak gözlemledi. Farelerin beyin fizyolojisini Alzheimer hastası insan beyni ile benzer koşullara getiren bilim insanları, deney grubundaki farelere SAGP aşısı yaptı. Altıncı ayda yapılan labirent deneylerinde, aşılanmış farelerin sağlıklı fareler gibi davrandığı gözlendi.

Araştırmacılar, geliştirdikleri aşının Alzheimer sürecinde beyinde oluşan iltihapları azaltarak ve farelerin davranışlarında iyileşme göstermesiyle diğer çalışmalardan ayrıldığını belirtti. Alzheimer hastalığında mikroglia hücrelerinde SAGP proteininin arttığını vurgulayan araştırmacılar, gelecek aşı çalışmalarında aktivasyon halindeki mikroglia hücrelerini yok ederek beyindeki iltihabı kontrol altına almayı ve hastalığın neden olduğu davranış bozukluklarını düzeltmeyi umduklarını ifade etti. Araştırma henüz yayımlanmadı ancak detayları Amerika Kalp Derneği'nin internet sitesinden paylaşıldı. Bu çalışma, Alzheimer hastalığının tedavisi için umut verici bir adım olarak görülüyor ve daha fazla araştırmanın yapılması bekleniyor.