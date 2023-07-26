Alzheimer bu yöntemle artık erkenden teşhis edilebilecek

Alzheimer Derneği Uluslararası Konferansı'nda sunulan araştırmaya göre, İsveç'te yapılan bir çalışmada, 17 farklı birinci basamak sağlık tesisinde kalan 307 orta yaşlı ve yaşlı hastanın verileri incelendi. Bu araştırma, Alzheimer hastalığının erken teşhisinde yeni bir umut ışığı olabilecek önemli bulgular içeriyor.

YÜZDE 85 DOĞRULUK İÇERİYOR





Araştırma, katılımcılara önce tam kapsamlı bir hastanede muayene yaptırıldıktan sonra teşhis konulmasını içeriyor. Ardından, Alzheimer hastalarının beyninde bulunan "amyloid beta" proteini ve merkezi sinir sisteminde bulunan "tau" proteinine sahip olup olmadığını belirlemek için katılımcılardan kan örneği alındı. Daha sonra katılımcıların hafızaları kapsamlı klinik muayeneyle incelendi.

Sonuçlara göre, doktorlar katılımcıların yaklaşık yüzde 55'inin Alzheimer ya da Alzheimer ilişkili bir hastalığa sahip olduğunu tespit etti. Ancak, ikinci aşamada yapılan kan tahlili ile teşhis oranının yüzde 85 daha doğru olduğu görüldü. Bu da söz konusu kan testinin Alzheimer hastalığının daha hızlı ve kesin bir şekilde teşhisine yardımcı olabileceğini gösteriyor.

İsveç Göteborg Üniversitesi Psikiyatri ve Nörokimya Bölümü'nden Hanna Huber, bu kan testinin benzer şekilde diyabet hastalarının parmak ucu kan şekeri ölçümü gibi evde kolayca yapılabileceğini ifade etti. Bu testin Alzheimer hastalığının erken teşhisi yanı sıra hastalığın ilerlemesinin takibine de yardımcı olabileceğini belirtti.

Araştırmanın baş araştırmacısı Sebastian Palmqvist de, doğru teşhis araçlarının eksikliği nedeniyle birinci basamak doktorlarının bile Alzheimer hastalığını teşhis etmenin zor olduğunu vurguladı.

ALZHMEİMER NEDİR?

Alzheimer, genellikle ilerleyici bir nörodejeneratif hastalık olan Alzheimer Hastalığı'na atıfta bulunur. Bu hastalık, beyin hücrelerinin zamanla ölmesine ve sinir hücreleri arasındaki bağlantıların kaybolmasına neden olarak beyin fonksiyonlarının bozulmasına yol açar. Alzheimer, genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkar ve hafıza kaybı, bilişsel yeteneklerde azalma ve davranışsal değişiklikler gibi belirtilerle kendini gösterir.

Belirtileri şunlar olabilir:

Hafıza kaybı: Özellikle yeni bilgilerin öğrenilmesi ve hatırlanması güçleşebilir. Hastalar sık sık isimleri, yerleri ve günlük rutinleri unutabilirler.

Bilişsel bozulma: Zihinsel işlevlerde azalma meydana gelir. Mantıklı düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri etkilenebilir.

Dil sorunları: Kelimeleri bulmada zorluk çekebilir, cümleleri düzgün bir şekilde oluşturamayabilirler.

Yön kaybı: Önceden tanıdık olan yerlerde bile dolaşma zorluğu yaşayabilirler ve eve geri dönebilme yeteneğini kaybedebilirler.

Karmaşık görevleri yerine getirememe: Ev işleri veya finansal yönetim gibi daha karmaşık görevleri yerine getirme konusunda güçlük yaşayabilirler.

Alzheimer hastalığının kesin nedeni henüz tam olarak anlaşılamamıştır, ancak beyindeki anormal proteinlerin birikmesinin (beta-amiloid plakları ve tau proteini oluşumu) nöronların işleyişini engellediği düşünülmektedir. Kalıtımsal faktörler, yaş, beyin travması, kardiyovasküler problemler ve diğer çevresel etmenler de risk faktörleri arasındadır.