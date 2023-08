Alzheimer hastalığı tarihe karışıyor! Bu yöntem milyonlarca hastayı kurtaracak

Hafızayı bozan en önemli hastalıklardan olan Alzheimer için bir ilaç bulundu! Bu hastalıkla uğraşan insanlar için yeni gelişme büyük umut oldu. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALZHEİMER HASTALIĞI İÇİN BÜYÜK UMUT

Yaygın görülen bir demans türü olup beyin hücrelerinin yok olmasına neden olan Alzheimer için yeni bir ilaç bulundu. Bu ilaç 18 ay kullanımda hastalığın ilerlemesini yüzde 30-40 civarında yavaşlattığı gözlemlendi. Demans hastalıklarının en önemlilerinden biri olan Alzheimer için geliştirilen 'Donanemab' ilacı hastalar için umut ışığı oldu. Hem hastalığı yaşayan insanı hem çevresindekileri zor durumlara sokan ve günlük hayatı büyük ölçüde etkileyen Alzheimer hastalığı için atılan adımlar da yüzleri güldürdü. İlaca dair araştırma The Journal Of The American Medical adlı tıp dergisinde yayımlandı.





İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haşmet Hanağası ilaç hakkında şunları söyledi; "Alzheimer hastalığının ilerlemesinin yavaşlatılmasında bulunan ilacı 18 aylık bir zamanda kullanan hastalar ile kullanmayan hastalar arasında yüzde 30-40 arasında bir yavaşlama görüldü. Alzheimer için çok büyük bir gelişme." Hanağası ayrıca konuşmasına şu sözleri de ekledi; "Bu ilaçlar çok erken konulan teşhislerde de işe yarayan bir ilaç." İlacın amacı Alzheimer hastalarının beyninde meydana gelen "Beta Amiloid" adlı maddeyi temizlemesidir. İlaç hastalığın en erken evresinde kullanılmaya başlanıyor. İlaç bir sene sonra piyasaya sürülecek.