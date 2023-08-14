Alzheimer ilk belirtisini 30'lu yaşlarda gösteriyor

Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan unutkanlık, Alzheimer gibi ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Yapılan son araştırmalar, 30'lu yaşlarda yaşanan bazı durumların ileride Alzheimer gibi hastalıkların nedeni olabileceğini gösteriyor. University College London tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, Alzheimer gibi bunama hastalıklarının temelinde, 30'lu yaşlarda başlayan zayıf kalp sağlığının etkisinin bulunduğunu ortaya koydu.



KALP SAĞLIĞINA DİKKAT





Bilim insanları, beynin bilişsel yaşının ve yaşamın farklı aşamalarındaki kardiyovasküler sağlığın arasında bir ilişki olduğunu keşfetti. Araştırma sonuçlarına göre, 30'lu yaşlarında kalp sağlığına özen göstermeyen bireylerin, ileriki yaşlarda beyin küçülmesi gibi sorunlar yaşama riski daha yüksek olabilir.

Uzmanlar, sağlıksız bir kalbin beyin sağlığını olumsuz etkileyebileceğini vurguladı. Uzun bir süre boyunca katılımcıların beyinlerini takip eden araştırma, kalp sağlığının daha kötü olduğu 36 yaşından sonra 69 yaşına kadar olan bireylerin beyinlerinin biyolojik yaşlarının gerçek yaşlarından 10 veya 20 yıl daha yaşlı göründüğünü gösterdi.

Ayrıca, UCL Demans Araştırma Merkezi'nden Profesör Jonathan Schott, araştırma sonuçlarına göre, aynı yaş grubunda bile insanların beyin yaşının farklılık gösterebildiğini ve bu tür tahminlerin hızlandırılmış yaşlanma riski taşıyan bireyleri belirlemek için faydalı olabileceğini belirtti.