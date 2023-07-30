Ameliyat izleri tarihe karışıyor: Yeni yöntem özellikle kadınlara yarayacak

Son zamanlarda hasta olan milyonlarca insan şifa bulmak için ameliyat oluyor. Ameliyat süreci insanı yıpratsa da ameliyat sonrası olan süreç daha da zordur bu zorlukların başında ameliyat yapılan bölgede iz kalmasıdır. Bu izler artık tarihe karışacak çünkü yeni dönem başlıyor. Detaylar haberimizde…







KADINLARA MÜJDE: AMELİYAT İZLERİ BU YÖNTEMLE HEMEN GEÇİYOR! ARTIK İZLERİ KAPATMANIZA GEREK KALMAYACAK



Son zamanlarda hasta olan milyonlarca insan şifa bulmak için ameliyat oluyor. Ameliyat süreci insanı yıpratsa da ameliyat sonrası olan süreç daha da zordur bu zorlukların başında ameliyat yapılan bölgede iz kalmasıdır. Bu izler artık tarihe karışacak çünkü yeni dönem başlıyor. Detaylar haberimizde…

Hemen hemen her kadının kapatması zaman alan ameliyat izleri artık sorun olmaktan çıkacak. İzsiz ameliyat kadınların yükünü hafifletecek. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşegül Kalın Ayçiçek, “İzsiz cerrahi yöntemi (laparoskopik/kapalı cerrahi) ile hastada daha az iz bırakarak sosyal yaşamına hızla dönmesini sağlayabilir, kanamayı azaltabilir, kozmetik ve estetik cerrahiyi bir araya getirebiliriz” dedi.

Op. Dr. Ayşegül Kalın Ayçiçek, teknolojinin gelişmesiyle birlikte pek çok tıp disiplininde izsiz ameliyatın kullanılabileceğini vurgulayarak, bu ameliyatın kadın hastalıkları ve doğum alanında da yaygın olarak kullanıldığını söyledi. Kadın hastalıkları olan birçok kadının ameliyatla iz bırakmadan kolay ve rahat bir şekilde iyileşebileceğini unutmayın, op. Ayçiçeği, her kadının böyle bir şansı olduğunu bilmesinin çok önemli olduğuna dikkat çekiyor.

“BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİN GELİŞMESİ OLDUKÇA MEMNUNİYET VERİCİ”

Kapalı ameliyatlar hakkında bilgi veren Op. Dr. Ayçiçek, konuyla alakalı olarak şu şekilde konuştu:

"Ameliyat; hastayı sosyal hayata daha az iz bırakarak hızlı bir şekilde nasıl geri döndürür, kanamayı nasıl azaltır, ostomi estetiği ve plastik cerrahi nasıl yaptırılır gibi soruların cevaplarını arıyor. Bu soruların cevapları artık kapalı ameliyatlarda. Teknoloji ilerledikçe daha ileri aşamalar göreceğiz. Bir diğer iç cerrahi örneği laparoskopi, tüm kamera tertibatının ve cerrahi ekipmanların aynı deliğe yerleştirildiği tek delikli bir ameliyattır. Bu sayede hastanın karnında iz kalmaz ve hasta için tatmin edici bir sonuç ortaya çıkar. Son adım olarak vnotes dediğimiz robotik cerrahi ve operasyonlar geliştirildi. Vnotes, vücudun doğal açıklıklarından yapılan bir ameliyat türüdür. Vajinanın içine cerrahi malzeme yerleştirilerek karın kitleleri ve tümörleri, kistler, miyomlar, histerektomi gibi manipülasyonlar yapılır. Günümüzde kapalı cerrahi, biyomedikal tekniklerin gelişmesi ile oldukça tatmin edici sonuçlar vermektedir.

“YARA İZİ GÖRÜNMÜYOR”

Op. Dr. Ayçiçek, “Bu ameliyatlardan sonra hastanın karnında göbek hizasından 5-10 mm'lik çok sayıda kesi yapılıyor. Göbek deliğinden yapılan bu kesi bir süre sonra görünmez hale gelir ve 1.5-2 yıl sonra kaybolur. Ancak oradan büyük, iri rahmi çıkarıyoruz. Bu yöntemle hasta için son derece estetik ve estetik sonuçlar elde etmekteyiz. Vnotes ve tek port ameliyatında ameliyatın ilk günlerinden itibaren karın ön tarafında herhangi bir iz kalmadığı için kozmetik bilinci olan bayanlarda olumlu sonuçlar görmekteyiz. dedi.

“HASTA BÜYÜK BİR AMELİYATTAN ÇIKMASINA RAĞMEN YÜRÜYEBİLİYOR, GEZEBİLİYOR”

“Kadınlar bu ameliyatlar sayesinde aile, sosyal ve iş hayatına çok çabuk kavuşabiliyor. Daha eski ameliyatlarda laparoskopik ameliyatlarda hasta iyileşmesinde yavaşlık, daha fazla kanama, yara izi gibi sonuçlar görülmedi. Ameliyatın ilk gününde hasta, büyük bir ameliyattan sonra hastaneden taburcu olmasına rağmen yürüyebiliyor, yürüyebiliyor ve işlerin çoğunu yapabiliyordu. Birkaç haftalık dinlenmenin ardından normal hayatına kolayca devam etti. Ameliyattan 4 veya 6 saat sonra hastamız sağlık personelinin yardımıyla ayağa kalkar. Hastalarımız uyandıktan 4-6 saat sonra yemek yeme aktivitelerinden de keyif alabilirler. Ağrı olduğunda bile ağrı kesicilerle ağrıyı kontrol altına alabiliyoruz. Aslında, hastalarımızın çoğu, büyük bir ameliyat geçirmedikçe, 4. günden sonra hiç ağrı kesici ilaç almazlar. Bu nedenle hastanın korkmasına gerek yoktur. Ameliyat sonrası iyileşmelerinin oldukça hızlı olduğu belirtilmelidir. Çoğu hastayı ilk gün taburcu ediyoruz ama hastanın genel durumu ve geçirmiş olduğu hastalıklar gün sayısında büyük rol oynuyor. Ancak hastalarımızın %90'ını ilk gün içinde taburcu ediyoruz.

“KAPALI İLE BAŞLANIP AÇIK AMELİYATA GEÇİŞ YAPILABİLİR”

Tüm jinekolojik ameliyatların kapalı olarak başlatılabildiğini söyleyen Op. Dr Ayçiçek, “Günümüzde kadın doğum, üroloji ve genel cerrahide kapalı ameliyatlar yaygın olarak kullanılırken, zamanımızda jinekolojik uygulamalar çok yaygın hale geldi. Bu nedenle tüm ameliyatlara kapalı ameliyatla başlanabilir, gerekirse kapalı ameliyatla başlanıp açık ameliyata geçilebilir. Hastalarımızın böyle bir şansları olduğunu bilmeleri gerekir” ifadeleri ile sözlerine son verdi.