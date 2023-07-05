Anne ve babalara duyuruldu! Bunu sakın çocuklarınıza vermeyin: Fazlası zehirliyor

Çocuğa hastalandıktan hemen sonra vitamin ve mineral verilmesi istenmeyen sağlık sorunlarına yol açabilir. Çocuğunuz hasta olur olmaz vitamin ve mineral vermeyin ve bu takviyelere ihtiyaçları olmayabilir. Bu vitamin takviyeleri çocuğunuzda istenmeyen rahatsızlıkların baş göstermesinde rol oynayabilir. Detaylar haberimizde…







ANNE VE BABALAR AMAN DİKKAT: ÇOCUĞUNUZU VİTAMİNE BOĞMAYIN! FAYDA DEĞİL ZEHİR SAÇIYOR. KONUNUN UZMANI UYARDI. VİTAMİN FAZLALIĞI BAKIN NE GİBİ TEHLİKELERE YOL AÇIYOR

Vitaminlerin çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi üzerinde büyük etkisi vardır. Ancak vitamin takviyeleri doğal kaynaklı gıdalardan alınmalıdır. Bilmeden ve gereksiz yere kullanılan vitaminler zehirlidir. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. İhsan Şehla bu konuda önemli bir uyarıda bulundu.

Son zamanlarda, birçok ebeveyn çocuklarına tencere yemeği, özellikle de sebze verememekten şikâyet ediyor ve sağlıklı beslenmeyi savunuyor. Bu yüzden arkadaşlarından aldıkları önerilere göre vitamin takviyesi yapıp sağlıklı büyüyüp büyüyemeyecekleri endişesi içindedirler. Amabu konuda dikkat etmek gerekiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İhsan Şehla, vitamin ve minerallerin çocuklar için çok önemli olduğunu ancak farkında olmadan gereksiz vitamin doz aşımının faydadan çok zehir oluşturabileceğini söyledi. Dr. İhsan Şehla gereksiz takviyelerden alınan fazla vitaminlerin çocukların vücuduna verebileceği zararlardan bahsediyor, önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor.

Vitaminler ve mineraller, bir çocuğun zihinsel ve fiziksel gelişiminde önemli bir rol oynar. Ancak bu vitamin ve minerallerin öncelikle bütün gıdalardan alınması gerekir. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İhsan Şehla, yanlışlıkla alınan vitamin takviyelerinin özellikle yağda eriyen ve vücutta biriken A, D, E ve K vitaminlerinin vücutta birikerek zehirlenmeye (zehir) neden olduğunu söyledi. İleride çok ciddi semptomlara yol açabileceğini söyledi. Çocuklara sebze yemeklerini sevdirmek, onlara sabır ve şefkatle davranmak, farklı pişirme ve sunum yöntemlerini denemek, sebze yemeklerinin faydalarını ve gerekliliğini çocuklara anlatmakla mümkün olabileceğini belirtti. İhsan Şehla, “Çocuklarınıza vitamin ve mineralleri, doğal gıdalar, mevsim sebzeleri ve meyveleri yerine asla doktora danışmadan vermemelisiniz” diyen İhsan Şehla, Herkesin vücuttaki ihtiyacı ve düzeyi farklıdır. Bu değerlere saygı duymalı ve hekimlerimizin denetim ve önerileri doğrultusunda hareket etmeliyiz.

BÖBREKLERDE HASARA YOL AÇABİLİYOR!

Son araştırmalar, D vitamininin faydalarının, bağışıklığı güçlendirmekten kemik gelişimine kadar birçok önemli etkiye sahip olduğunu, daha önce düşünülenden çok daha fazla olduğunu göstermiştir. D vitamininin ana kaynağının güneş ışınları olduğunu bu yüzden bilinçli kullanmamız gerektiğini söyleyen Dr. İhsan Şehla, zararlı güneş ışınlarının size vurmadığı zamanlarda her gün yaklaşık 15 dakika kollarınızı, bacaklarınızı ve yüzünüzü güneşlenmenin önemine vurgu yapıyor. Ancak fazla D vitamininin toksik etkileri olabileceğini vurguladı. Dr. İhsan Şehla, "Yüksek doz D vitamini solgunluk, gevşeklik, iştahsızlık, huzursuzluk, kabızlık, aşırı idrara çıkma, ayrıca kalsiyum atılımı, böbrek hasarı, böbrek taşları ve kalbin ana arter kapakçıklarına neden olabilir, yüksek tansiyon, kusma, gözün sinir tabakasında hasar ve kornea bulanıklaşması meydana gelebilir” diyor.

KARACİĞER HASTALIĞINA NEDEN OLABİLİYOR!

A vitamini, gözleri, dişleri, kemikler ve cilt için pek çok faydası vardır. Fakat süt içen çocuklarda aşırı tüketimi kusmaya, konfüzyona, bıngıldak şişmesine ve beyin fonksiyonlarında azalmaya neden olduğu gösterilmiştir. İhsan Şehla "Uzun süreli yüksek doz A vitamini alımı iştahsızlık, kusma, kemiklerde şişme, halsizlik, saç dökülmesi, deri kenarlarında soyulma ve çatlaklar, karaciğer hastalığı, hepatik damarlarda tansiyon artışı, karında serbest sıvıya neden olabilir. Artan kafa içi basıncı nedeniyle baş ağrılarına neden olabilir" dedi

VÜCUDUN BAKTERİLERİ ÖLDÜRME YETENEĞİNİ AZALTIYOR!

Vücutta fazla ve yüksek dozda E vitamini bulunmasının vücudun bakterileri öldürme yeteneğini azalttığını, bağışıklık ve otoimmün hastalıkların ilerlemesini desteklediğini vurguladı. İhsan Şehla, "Bağışıklık sistemi fazla çalıştığında vücut kendi dokularını yabancı olarak algılar ve onlara saldırarak birçok önemli hastalığa neden olur" dedi.

Fazla K vitamininin kan hücrelerinin aşırı tahribatına neden olduğu, bunun da anemi, sarılık ve şiddetli sarılığa neden olabileceği ve yeni doğan bebeklerin beyninde birikerek hasara yol açabileceği söylenmektedir. İhsan Şehla, aşırı B vitamini alımının karaciğer hasarından ritim bozukluklarına kadar pek çok soruna yol açabileceğinin altını çiziyor. İhsan Şehlaa, C vitamininin suda çözünmediği için vücutta depolanmadığını ve vücuttan atıldığını ancak fazla tüketiminin uzun vadede böbrek taşlarına yol açabileceğini söyledi.