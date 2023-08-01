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Araştırmalar vahim tabloyu çıkardı! Türk kadınları ilk sırada çıktı!

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Araştırmalar vahim tabloyu çıkardı! Türk kadınları ilk sırada çıktı!
Almanya'daki göçmen kadınlarla ilgili yapılan bir anketin sonuçları yayınlandı. Çarpıcı veriler sunan araştırmada, göçmen kadınlar arasında görülen ruhsal hastalıkların çoğuna genç Türk kadınlarında rastlandığı ortaya çıktı. Araştırmada Almanya'da yaşayan Türk göçmenlerin intihar etme olasılığı diğerlerine oranla yüzde 50 daha fazla.

Almanya'da kültürel farklılıklar ile birlikte ayrımcılık gibi sorunlarla boğuşan göçmenler birçok psikolojik etkiyle karşı karşıya kalabiliyorlar. Almanya'da yapılan bir araştırma, psikolojik şikayetler, akıl sağlığı ve diğer sorunlarla karşılaşanların çoğunlukla Türk kökenli olan genç kadınlar olduğunu ortaya koydu.

Ulusal bir araştırma, Almanya'da ikamet eden Türk kadınları arasındaki intihar oranının aynı yaştaki insanların ortalamasından yüzde 50 daha fazla olduğunu ortaya koydu. Yaş ortalaması biraz daha yüksek olan Türk kadınlarında da açıklanamayan mide ağrısı ve baş ağrısı bulundu.

Almanya'da özellikle Türkiye'den giden göçmenlerin arasında psikolojik destek anlamında farkındalık ve kaynak eksikliği göz önüne alındığında, kültürel açıdan duyarlı ve uygun psikolojik destek sağlamak daha önemli hale geldi.

Almanya Türkçe psikososyal destek merkezi

"Türkçe psikososyal destek merkezi var"

Almanya genelinde Türkçe olarak psikolojik destek alabilmek için pek çok imkan var. İnternet platformları, Türkçe konuşan psikiyatrist ile psikolog bulmayı daha da kolaylaştırmakta. Ayrıca bazı göçmenler için kurulan psikososyal destek merkezleri de Türkçe tercümanlara destek sağlamaktadır.

Göçmenlere yönelik bir psikolojik destek hattı 'Nummer gegen Kummer'in çocuk ve genç danışma hattı ve ücretsiz telefon danışmanlığı gibi hizmetler sunduğu belirtiliyor. Almanya'daki dini kurumlar da yine isteyene psikolojik destek sağlıyor.

Pastoral Care ve DİTİB Sosyal Danışmanlık Hattı gibi kurumların Türkçe olarak psikososyal destek hizmeti verdiği söyleniyor. Uzmanlar, Almanya'da yaşayan ve ruh sağlığı sorunları olan Türk kadınların dini kurumlardan veya internetten psikolojik destek almalarını öneriyor.

Sağlık
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