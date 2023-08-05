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  3. Arı sokmasını ev usulü malzemeyle hemen geçirin! Saniyeler içerisinde acısını söküp alıyor

Arı sokmasını ev usulü malzemeyle hemen geçirin! Saniyeler içerisinde acısını söküp alıyor

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Arı sokmasını ev usulü malzemeyle hemen geçirin! Saniyeler içerisinde acısını söküp alıyor
Bu sıcak mevsimde arı sokmaları yaygındır. Harika bir piknik, yürüyüş veya açık hava etkinliği mahvolabilir. Arı sokmaları için basit ev ilaçları yardımcı olabilir. İşte arı sokması için bazı etkili çözümler.

Piknik yaparken veya bahçede eğlenceli bir zaman geçirirken arı sokması olasılığınız daha yüksektir. Arılar tarafından sokulduğunda kaşıntı ve yanma hissine neden olan bir zehir içerir. Arı soktuktan sonra gitmeye çalışırsa iğne kırılır ve arı ölür. Bazı insanlar arı sokmalarına karşılık olarak alerjik reaksiyonlar gösterir. Arı soktuktan sonra alerji durumu yaşarsanız hemen doktorunuzu arayın.

Arı sokmaları özellikle sıcak aylarında yaygındır. Arı sokmaları genellikle zararsızdır ancak çok acı verici olabilir. Şans eseri, arı sokmalarının meydana getirdiği ağrı ve şişliği azaltmaya yardımcı olan ev ilaçları vardır. Bir arı tarafından sokulduğunuz anı nasıl sakinleştireceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

Arı sokmasına ev usulü malzeme

BUZ

Arı sokmasına buz uygulamak, şişliği ve ağrıyı azaltmanın en etkili yollarından biridir. Bir bez ya da kağıt havluya buzu sarın ve etkilenen bölgeye yaklaşık 15 ila 20 dakika uygulayın. Arı sokmasından sonraki ilk gün bu işlemi birkaç saatte bir tekrarlayın ve uygulamanıza dikkat edin.

DİŞ MACUNU

Diş macunu, arı sokmalarından zehiri nötralize etmeye yardım eder. Diş macunu, ağrı ve şişliği gidermek için çok etkili bir yoldur. Isırık bölgesine az miktar diş macunu sürün, sonrasında yaklaşık olarak 5-20 dakika bekletin, ardından ılık su ile bölgeyi yıkayın.

Not: Alerjik reaksiyonları önlemek için kullanmadan önce önlem alın. Gerekirse uzman görüşe danışın..

Arı sokmasına ev usulü malzeme

Sağlık
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