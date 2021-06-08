İstanbul 25°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1447
ALTIN
521.264
DOLAR
8.5739
STERLİN
12.1558
EURO
10.4528
Deniz Seki nasıl zayıfladı? Deniz Seki bikinili fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı!
Son Dakika
Deniz Seki nasıl zayıfladı? Deniz...
Denizli'de kızını silahla vuran baba tutuklandı
Denizli'de kızını silahla vuran baba...
FaceTime'dan yeni güncelleme! Android ve web desteği geliyor!
Son Dakika
FaceTime'dan yeni güncelleme! Android ve...
Kara mantar salgınından ölenlerin sayısı 370’e yükseldi
Kara mantar salgınından ölenlerin sayısı...

Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

Korona virüs ile mücadele edilirken virüsün kontrol altına alınması ve aşılama seviyesinin toplumda yüzde 70'e ulaşması için bazı yeni kararların uygulanması tartışmalar arasında. Bu kurallardan birisi de aşı olan kişiler için pozitif ayrımcılık...

08 Haziran 2021 Salı 17:33
Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?
Takip Et:

Korona virüs salgınana yöenlik bir takım kontrollerin hayata geçirilmesi bekleniyor. Aşılama planının uygulanması ve salgının kontrol altına alınmasıyla yeni kararlar hayata geçirileektir. Uzmanlar bu durum hakkında "Aşı yavaşladı, açılma hızlandı. Böyle giderse sonbahar hedefini gerçekleştirmek zorlaşıyor."

Hürriyet'in yapmış olduğu habere göre, hızlı şekilde uygulamam aşı kampanyasıyla sonhabarda toplumsal bağışıklığın yüzde 70'e kadar artmasıyla başarılı sonuçlar için bazı tedbirler uygulanacak.

Değerlendirme toplantılarındaki görüşler arasında aşıya ilginin azalmasının sebebi olarak 40-45 yaş arasında olan orta yaltaki insanların aşıya karşı duyarsız oluşları yatmaktadır. 18-35 yaşa raı grup ise kurallara uyum ve aşıya ilgi bakımından en duyarsız grup olduğu ifade ediliyor.

Sadece aşı kampanyasıyla olacak iş değil

Yalnızca aşı kampanyasına odaklanılmamasına dikkat çekiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın yönetimindeki karar vericiler ve sosyal bilimcilerin toplumdaki aşıya karşı oluşturulan bu psikolojiyi yönetmek için yeni kararların alınmaı gerektiği belirtliyor.

Uzmanlar bu durumda sonbahara kadar toplumun yüzde 70 düzeyinde bir bağışıklık kazanması gerektiğini yoksa ak bir durumda bu oranın yüzde 50 seviyelerinde kalacağını belirtiyor.

Aşıda pozitif ayrımclık


Korona virüs aşısına karşı ilginin artış sağlamasına yönelik kararlar araından aşı yaptıran kişilere pozitif ayrımcılık uygulanması yer alıyor. Bu durumda HES kodu olmayan kişilerin kamu binaları, bankalar ve AVM'lere alınmaması gibi, aşı olmayan kişiler için de sınırlamalar tartışma konuu olacak.

Aşı erişimine olan kolaylıktan sonra ise aşı yaptırmayan kişilerin düzeyinin fazla olması halinde, sinema, tiyatro, spor müsabakaları hatta bazı kamu kurumlarının da aşı olmayanların alınamayacağına yönelik kuralların getirilebeileceği tartışılıyor.

Kronik hasta listesi çoğaldı

Sağlık personelleinin aşılanmasının ardından Bakanlık kanser hastaları ve bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanan hastalara yönelik aşı çalışması sürdürmüştü.

BioNTech aşıları yapılırken beraber yeni kronik hastalıklarda çoğalmaya devam ediyor. Bu durumda yeni kronik hastalıklarla birlikte aşı olacak kişi sayısı da artmış oluyor. Bu yeni kronik hastalıklar taniyon, diyabet, ieri bibrek ve kalp hastalığı gibi hastalıklar olarak yer alıyor.

Sosyal medya mesajları

20 yaş üzerinde olup konik hastalığı vulunan vatandaşların aşı ılduktan sonraki s sevinçleri sosyal medyada paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı'nca 30 milyon doz kadar aşının ülkeye geleceğini açıklamıştı. Şunda Bakanlık aşı sayılarını açıklamıyor.

Bu sayının açıklanmamasının sebebi de aşı sevkiyatına zarar vermemek için olduğu belirtiliyor. Sinovac aşısıyla ilgili olarak da birini dozlar için bazı problemler mevcut. Sinovic kullanalar için "uygun kriter nulunmamaktadır" uyarı beliriyor.


Son Güncelleme: 08.06.2021 17:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AşıKuralKısıtlamaKorona VirüsYeniKararlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kara mantar salgınından ölenlerin sayısı 370’e yükseldi
Kara mantar salgınından ölenlerin sayısı 370’e yükseldi
İllerdeki vaka sayılarını gösteren risk haritası güncellendi!
İllerdeki vaka sayılarını gösteren risk haritası güncellendi!
Aşılama çalışmaları hızlandırıldı, 12 milyon doz daha BioNTech aşısı geliyor!
Aşılama çalışmaları hızlandırıldı, 12 milyon doz daha BioNTech aşısı geliyor!
Koronavirüs hastalığı unutkanlık ve saç dökülmesi yapıyor! İşte araştırma sonuçları..
Koronavirüs hastalığı unutkanlık ve saç dökülmesi yapıyor! İşte araştırma sonuçları..
ABD'li profesörden şok eden uyarı! COVID-26 ve COVID-32'ye dikkat
ABD'li profesörden şok eden uyarı! COVID-26 ve COVID-32'ye dikkat
Avrupa, BioNTech aşısı 12-15 yaş arası gruba uygulanması için onay kararı verdi!
Avrupa, BioNTech aşısı 12-15 yaş arası gruba uygulanması için onay kararı verdi!

Popüler Haberler

Apple İOS 15 ne zaman çıkacak? İOS 15 sürümü ile gelecek özellikleri neler?
macOS 12 Monterey yenilikleri neler
Zilkade ayı nedir? Zilkade ayında kılınacak namazlar ve Zilkade ayı ilk gece namazı kılınışı! Zilkade 9. gecesi kılınacak 2 rekat namaz
Çeşme Alaçatı icradan satılık dubleks mesken
Sedat Peker'in hangi tweetlerine erişim engeli geldi?
Masterchef Türkiye yayına ne zaman başlıyor? Masterchef 2021 1. bölüm fragmanı yayınlandı
1 Bitcoin kaç dolar? 9 Haziran Ethereum ve Dogecoin ne kadar oldu?
Şehit Jandarma Astsubay Egemen Öztürk nereli, kaç yaşında, evli mi?
2021 Karneler ne zaman verilecek? Okulların kapanacağı ve yaz tatili tarihi belli oldu mu?
Samsung Galaxy A72 özellikleri ve satış fiyatı
Masumlar Apartmanı yeni sezon bölümü ne zaman yayınlanacak? TRT 1 Masumlar Apartmanı 2. sezon ne zaman başlayacak?
Masumlar Apartmanı İnci öldü mü, diziden ayrılacak mı?
Şeyma Subaşı SYMS kripto para nedir? Şeyma Subaşı kimdir?
Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezonda yeni Leyla kim olacak?
Can Topçu kimdir, hangi dizilerde oynadı?
2021 Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Çukur dizisine film çekilecek mi?
ATV Kuruluş Osman sezon finali ne zaman? Kuruluş Osman yeni sezonda devam edecek mi?
Kurban Bayramı’nda kısıtlama olacak mı, sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?
Çukur 5. sezon olacak mı? Yeni sezonda Çukur dizisi devam edecek mi?
MEB İl içi atama takvimi belli oldu mu? 2021 MEB MEBBİS il içi tayin başvuru ekranı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.