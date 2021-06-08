Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

Korona virüs salgınana yöenlik bir takım kontrollerin hayata geçirilmesi bekleniyor. Aşılama planının uygulanması ve salgının kontrol altına alınmasıyla yeni kararlar hayata geçirileektir. Uzmanlar bu durum hakkında "Aşı yavaşladı, açılma hızlandı. Böyle giderse sonbahar hedefini gerçekleştirmek zorlaşıyor."

Hürriyet'in yapmış olduğu habere göre, hızlı şekilde uygulamam aşı kampanyasıyla sonhabarda toplumsal bağışıklığın yüzde 70'e kadar artmasıyla başarılı sonuçlar için bazı tedbirler uygulanacak.

Değerlendirme toplantılarındaki görüşler arasında aşıya ilginin azalmasının sebebi olarak 40-45 yaş arasında olan orta yaltaki insanların aşıya karşı duyarsız oluşları yatmaktadır. 18-35 yaşa raı grup ise kurallara uyum ve aşıya ilgi bakımından en duyarsız grup olduğu ifade ediliyor.

Sadece aşı kampanyasıyla olacak iş değil

Yalnızca aşı kampanyasına odaklanılmamasına dikkat çekiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın yönetimindeki karar vericiler ve sosyal bilimcilerin toplumdaki aşıya karşı oluşturulan bu psikolojiyi yönetmek için yeni kararların alınmaı gerektiği belirtliyor.

Uzmanlar bu durumda sonbahara kadar toplumun yüzde 70 düzeyinde bir bağışıklık kazanması gerektiğini yoksa ak bir durumda bu oranın yüzde 50 seviyelerinde kalacağını belirtiyor.

Aşıda pozitif ayrımclık

Korona virüs aşısına karşı ilginin artış sağlamasına yönelik kararlar araından aşı yaptıran kişilere pozitif ayrımcılık uygulanması yer alıyor. Bu durumda HES kodu olmayan kişilerin kamu binaları, bankalar ve AVM'lere alınmaması gibi, aşı olmayan kişiler için de sınırlamalar tartışma konuu olacak.

Aşı erişimine olan kolaylıktan sonra ise aşı yaptırmayan kişilerin düzeyinin fazla olması halinde, sinema, tiyatro, spor müsabakaları hatta bazı kamu kurumlarının da aşı olmayanların alınamayacağına yönelik kuralların getirilebeileceği tartışılıyor.

Kronik hasta listesi çoğaldı

Sağlık personelleinin aşılanmasının ardından Bakanlık kanser hastaları ve bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanan hastalara yönelik aşı çalışması sürdürmüştü.

BioNTech aşıları yapılırken beraber yeni kronik hastalıklarda çoğalmaya devam ediyor. Bu durumda yeni kronik hastalıklarla birlikte aşı olacak kişi sayısı da artmış oluyor. Bu yeni kronik hastalıklar taniyon, diyabet, ieri bibrek ve kalp hastalığı gibi hastalıklar olarak yer alıyor.

Sosyal medya mesajları

20 yaş üzerinde olup konik hastalığı vulunan vatandaşların aşı ılduktan sonraki s sevinçleri sosyal medyada paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı'nca 30 milyon doz kadar aşının ülkeye geleceğini açıklamıştı. Şunda Bakanlık aşı sayılarını açıklamıyor.

Bu sayının açıklanmamasının sebebi de aşı sevkiyatına zarar vermemek için olduğu belirtiliyor. Sinovac aşısıyla ilgili olarak da birini dozlar için bazı problemler mevcut. Sinovic kullanalar için "uygun kriter nulunmamaktadır" uyarı beliriyor.