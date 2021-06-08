Aşı olmayanlara yaptırım yada ceza uygulanacak mı?

Koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde aşı çalışmaları hız kesmeden devam etmektedir. Ülkemizde milyonlarca vatandaş koronavirüs aşısı olurken, aşı sırası gelmesine rağmen hala aşı olmayan vatandaşlarda bulunmaktadır. Koronavirüs aşısı olmayan vatandaşlar için ise yeni gelişmeler meydana geldi. Aşı sırası gelmiş ama aşı olmayan vatandaşlara kısıtlama ve yaptırım uygulanacağı konusu gündeme geldi.

şı olmayanlara yaptırım ya da ceza uygulaması olacak mı?

Ülkemizde koronavirüs aşısı olan vatandaşların sayısı 18 milyonu geçti. İlk doz aşısı olanlar 11 milyona ulaşmak üzereyken onların ise halen koronavirüse yakalanma olasılıkları çok yüksektir. İlk doz aşısı olan ama daha sonra koronavirüse yakalanan vatandaşlara ikinci doz aşı vurulmuyor bu kişiler 6 ay sonra aşı olmaya ilk dozdan başlıyor. Bu yüzden aşı olan kişilerinde tedbirlere uyması gerekiyor.

Sonbahar aylarında koronavirüs salgınının kontrol altına alınması ve vatandaşların büyük bir bölümünün aşılanması planlanmaktadır. Bu yüzden HES kodu olmayan kişilerin kamu binaları, banka ve AVM'lere alınmaması yeni kurallar arasında yer almaktadır. Koronavirüs aşısı olmayan vatandaşlar için ise yeni gelişmeler meydana geldi. Aşı sırası gelmiş ama aşı olmayan vatandaşlara kısıtlama ve yaptırım uygulanacağı konusu gündeme geldi. Bu konuda ise sinema, tiyatro, spor müsabakaları, konser, hatta bazı kamu kurumları gibi yerlere aşı olmayanların girememesine ilişkin kararların alınabileceği belirtiliyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre yapılan toplantılarda aşı randevularına olan ilginin azalması nedenin 40 ve 50 yaş arasında olan orta yaş grubunun aşıya olan duyarsızlığı olduğu düşünülüyor. 18 ve 35 yaş arasında bulunan vatandaşların ise hem kurallara hem de aşıya en duyarsız kitle oldukları açıklanıyor.

Aşı olmayanlara ceza verilecek mi?

Ülkemizde Sonbahara kadar vatandaşların yüzde 70'inin bağışıklık kazanması gerektiği, aksi durumda bu oranın yüzde 50'de kalabileceği düşünülmektedir. Bu yüzden aşı yaptıran kişilere pozitif ayrımcılık uygulanması planlar arasında yer almaktadır. Aşı olmayan kişilerin HES kodu olmadan kamu binaları, banka ve AVM'lere alınmaması yeni kurallar arasında bulunurken sinema, tiyatro, spor müsabakaları, konser, hatta bazı kamu kurumları gibi yerlere girememeleri de yeni getirilecek kurallar arasında bulunmaktadır.