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Aşı uygulamaları sınır kapıları ve havalimanlarında da başlatılıyor

Koronavirüs aşı uygulamasında ekiplerin sahaya inmesiyle ilgili kararın alınması sonrası bir çok bölgede saha çalışmaları başlatıldı. Sınır kapıları ve havalimanlarına kadar uzanan saha çalışmalarında aşı ekipleri aşı olmayan vatandaşların aşı olmalarını sağlıyorlar.

04 Temmuz 2021 Pazar 22:15
Aşı uygulamaları sınır kapıları ve havalimanlarında da başlatılıyor
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Koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşılama uygulamalarının sahaya inmesi sonrasında sınır kapıları ve havalimanlarında da başlatılmasına karar verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 ilde kara sınır kapılarında aşı uygulamasının başlatıldığını ve Pazartesi günü de iki sınır kapısı ile 2 havalimanında aşı uygulamasının başlatılacağını söyledi.


Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Bakan Koca, paylaşımında havalimanları ve sınır kapılarında aşı uygulamalarının başlatıldığını ve Türkiye genelinde bulunan 48 havalimanından 38'inde yurt dışı yolcularına 1. yada 2. doz aşı hizmetinin sunulduğunu söyledi. 4 ilde bulunan kara sınır kapılarında da aşı hizmetlerinin yapıldığını belirten Bakan Fahrettin Koca, 2 sınır kapısı ve 2 havalimanında da sahada aşı uygulamasının Pazartesi günü başlayacağını bildirdi.

 

 


Son Güncelleme: 04.07.2021 22:15
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HavalimanıSınır KapısıKoronavirüs AşısıAşı ProgramıSaha çalışmaları
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