Aşılama çalışmaları hızlandırıldı, 12 milyon doz daha BioNTech aşısı geliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında, basının karısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme sürecinde alınan tedbirler, aşı tedariği ve yerli aşı hakkında kendisine sorulan soruları yanıtladı. Bakan Koca, aşılama sürecinin hızıyla ilgili yaptığı konulması sırasında bugünden itibaren başlayarak önümüzdeki hafta sonuna kadar 12 milyon BioNTech aşısının peyderpey olarak gönderileceğini söyledi.

YERLİ AŞI ÇALIŞMALARINDA FAZ-3 AŞAMASI!

Şuan Faz-1 çalışmaları devam eden 3 yerli aşının olduğunu, Faz-2 aşamasına az bir süresi kalan 1 aşının da son raporlarının değerlendirilme aşamasında olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Koca, bir aşının da Faz-3 aşamasına geçtiğini belirterek yerli aşının gerekli doz üretimi tamamlandığını ve bir sonraki sürecin de 'Stabilizasyon' denilen iki haftalık sürece geçeceğini söyledi. Stabilizasyon alanında sorun yaşanmaması halinde aşıda Faz-3 aşamasına geçilmiş olacağını aktaran Bakan Koca, en az iki yerde üretimi başlatmak ve Eylül ayında da ilk aşıların kullanıma hazır hale getirilmesini sağlamak istediklerini ifade etti.