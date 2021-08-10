Aşılama uygulamalarında yeni dönem başlıyor! İnsiyatif onlara geçti..

Koronavirüs salgınıyla ilgili en büyük mücadele aracı aşılama uygulaması olurken aşı yapılma oranın hızlanması ve toplumun daha geniş kesiminin daha fazla aşı yaptırması içi sivil inisiyatif dönemine geçiliyor . Aşılama oranlarının giderek artırılmasıyla ilgilide meslek örgütlerinin yanı sıra bir çok kurum ve kuruluş devreye girerek toplumsal bağışıklık için çalışacaklar.

EKİM AYINA KADAR SINIRLAMA YOK!

nda Ekim ayına kadar bir sınırlama yapılması beklenilmiyor. Okullar açıldıktan sonra kentlere ve kapalı alanlara dönüşle ortaya çıkacak tabloların değerlendirilmeye alınacağı ve buna göre yeni kararlar alınacak. Aşılama uygulamalarında ise şayet belirlenen rakamlara ulaşılamaması ve vaka sayılarında ki hızlı yükselişin devam etmesi halinde yeni önlemlerin devreye gireceği belirtiliyor. Fakat bu önlemler daha öncesinde olduğu gibi sert değil de daha az ve kontrollü bir sistem de olacak.

"HERKES KENDİ ÖNLEMİNİ ALACAK"

Pandemi süreci kısıtlamalarında en çok etkilenmiş olanlar ise genel olarak kafe, lokanta, spor salonları ve AVM'ler olurken, bu işletmeler tekrar kapatma kararıyla karşılaşmak istemiyor. Bunun için de aşılama uygulamaları konusunda sivil inisiyatifin devreye gireceği belirtiliyor. Aşılama uygulamalarında karşı pozitif bir ayrımcılık kararları açıklandıktan sonra bu tarz yerlere girişlerde ve kullanımda aşı olan kişilere öncülük tanınması bekleniyor.