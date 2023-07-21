Aşırı Sıcak Havalarda Sağlığımızı Nasıl Koruyabiliriz?

Aşırı sıcak hava koşulları tüm yurdu etkisi altına aldı. Uzmanlar, bu durumun tansiyon, beyin kanaması, kalp ve damar gibi sağlık sorunlarını tetikleyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Beykoz Devlet Hastanesi'nden Dr. Metanet Tarverdiyev, aşırı sıcaklardan korunmak için yapmamız gerekenleri anlattı.

Su Tüketimine Dikkat Edin

Aşırı sıcak havalarda vücudumuz daha fazla su kaybeder. Bu nedenle, günlük su tüketimini artırmak önemlidir. Günde en az 2-3 litre su içmeye özen gösterin.

Güneşten Korunun

Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanabilir ve güneşten koruyucu giysiler giyebilirsiniz. Özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkmamaya özen gösterin.

Uygun Giysiler Giyin

Aşırı sıcaklarda terlemeyi önlemek için pamuklu ve hafif kıyafetler tercih edin. Ayrıca, açık renkli giysiler tercih etmek de sizi daha serin tutabilir.

Ev ve İşyerinizi Serin Tutun

Evinizde ve işyerinizde serin bir ortam sağlamak için perde ve panjurları kullanabilirsiniz. Ayrıca, klima veya vantilatör gibi serinletici cihazları da kullanmanız faydalı olacaktır.