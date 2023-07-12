Aşırı Sıcaklıklar İş Verimliliğini Düşürüyor

Aşırı Sıcaklıklar İş Verimliliğini Etkiliyor

Sıcaklığın 25 dereceyi geçmesi durumunda insan vücudunun fonksiyonları etkilenmeye başlıyor. Daha yüksek derecedeki sıcaklıkların ise çalışanlar, yaşlılar, hamile kadınlar ve engelli insanların sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturma riski bulunuyor.

Küresel ortalama sıcaklık, geçen hafta üst üste 3 kez rekor kırdı. Dünya Meteoroloji Örgütü, öncü verilere göre, geçen haftanın kayıtlardaki en sıcak hafta olduğunu ve El Nino'nun da etkisiyle sıcaklık rekorlarının devam edebileceğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sıcaklık rekorları sonrası iklim değişikliğinin "kontrolden çıktığını" belirterek, iklim değişikliğini önlemek için daha fazla ve adil şekilde aksiyon alınması gerektiğini bildirdi.

Çin, Hindistan ve ABD başta olmak üzere son günlerde dünyanın farklı bölgelerinde etkisini gösteren aşırı sıcaklar, insan sağlığını etkilemesinin yanı sıra çalışanların verimliliklerini de düşürüyor.

İş Verimliliği Kaybı Artacak

Uluslararası Çalışma Örgütü'nden (ILO) alınan verilere göre, sıcaklık stresi nedeniyle dünyada iş verimliliği kaybının 1995'teki yüzde 1,4 seviyesinden 2030'da yüzde 2,2'ye çıkacağı öngörülüyor. Bu oran, aşırı sıcaklık kaynaklı iş gücü kaybının 35 yılda yüzde 57 artacağı anlamına geliyor.

Tarım ve inşaat başta olmak üzere atık yönetimi, turizm ve spor sektörleri gibi açık alanlarda çalışanların aşırı sıcaklıktan etkilendiğini ifade eden ILO Araştırma Bölümü Başkanı Catherine Saget, "Tarım ve inşaat sektörü çalışanları aşırı sıcaklardan özellikle etkileniyor. 2021 itibarıyla dünyadaki toplam istihdam 3,2 milyar. Tarım sektörü bu istihdamın 870 milyonunu oluşturuyor." dedi.

Sıcaklık Stresinin Etkileri

Sıcaklık stresi, yorgunluk, bitkinlik, konsantrasyonun azalması, kronik böbrek rahatsızlıkları, sıcak çarpması ve bazen ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Ayrıca, sıcaklık stresi bazı çalışan gruplarında diğer riskleri de doğurabiliyor. Örneğin, tarım sektöründe çalışanlar daha fazla sıcaklık stresi riski yaşarken, aynı zamanda sağlıkları için zararlı olabilecek pestisitlere yüksek oranda maruz kalma riskiyle de karşılaşabiliyor."

Çözüm Önerileri

Çalışanları sıcaklık stresinin etkilerine karşı korumak için birçok adım atılabileceğini belirten Saget, işverenlere su erişimi ve dinlenme süreleri gibi imkanları sağlamak zorunluluğunu hatırlattı. Ayrıca, hükümetlerin işçilere ve halka sıcaklık stresiyle ilgili riskler hakkında bilgi vermesi ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırması gerektiğini vurguladı. Şehir planlamasının da sıcaklık stresini azaltmada önemli bir rol oynayabileceğini belirtti.