Avuç avuç ilaç kullanmadan ağrıları yok ediyor! Bu listedekiler tam bir doğal ağrı kesici

Hayatımızı olumsuz etkileyen ağrıları dindirmek için ağrı kesicileri kullanmaktan asla çekinmiyoruz. Ağrı kesici kullanmak ağrılarımızı geçirmenin tek yolu değildir. Detaylar haberimizde…







AĞRILARINIZI BİTİRECEK 10 DOĞAL AĞRI KESİCİ

Dayanılmaz baş ağrınız mı var? Baş ağrınız migren mi? Eklem ağrınız var mı? Anında ağrı kesicilere koşmayın! Kırmızı biber, anason, fasulye, biberiye, soyulmuş badem gibi doğal ürünlerin ağrı kesici etkilerinin olduğunu biliyor muydunuz? Örneğin yaz kış elde bir elmanın bile baş ağrısına iyi geldiğini biliyoruz. İşte ağrınız olduğunda size yardımcı olacak bitkisel çözümler, doğal ağrı kesiciler.

Ağrı kesici kullanımı Türkiye'de oldukça yaygın. Çoğu kişinin kullandığı ağrı kesiciler evlerimizde bol miktarda bulunmaktadır. Ağrı kesiciler artık mahalle bakkalında bile bulunabiliyor. Ancak uzmanlar ağrı kesici kullanımı ile ilgili uyarıları çok ciddiye almakta ve kişilerin buna dikkat etmesini istemektedir. Doktorlar, özellikle piyasada birden fazla ağrı kesici içeren çok fazla ilaç olduğu için uzman tavsiyesine uyulması gerektiğini söylüyor.

Tabii ki, ağrı kesici almak, ağrıyı hafifletmenin tek yolu değildir. Ağrılarınızı dindirmek için doğal çözümler de var. Bazı bitkilerin ve bazı ürünlerin ağrı kesici etkisi olduğunu biliyoruz. İşte bundan yararlanarak ağrıyı nasıl hafifletebileceğiniz.

İŞTE AĞRI KESİCİ ÖZELLİĞİYLE BİLİNEN DOĞAL ÜRÜNLER

Biberiye Çay veya biberiye yağı: Migren tedavisinde yaygın olarak kullanılan biberiyenin her türlü ağrıya iyi geldiği biliniyor. Baş ağrılarını, kas ve eklem ağrılarını gideren ve dindiren biberiye sinüzitin de düşmanıdır. Biberiyeyi aktarlardan temin edebilir, çay veya yağ olarak kullanabilirsiniz. Çay şeklinde aldığınızda boğaz ağrınıza çok iyi gelecektir. Yağı ağrıyan bölgeye masaj yaparak uyguladığınızda ağrınız azalacak veya kaybolacaktır.

KIRMIZI ACI BİBER

Kırmızı biberde bulunan kapsaisin enerji sağlar, metabolizmayı uyarır ve yağ yakımını hızlandırır. Kapsaisin güçlü bir ağrı kesici olduğundan, ağrınız olduğunda bir veya iki adet acı biber yemek iyi bir fikirdir.

ANASON

Yorgunluğu ve stresi azaltmasıyla bilinen anasonun ağrı kesici özelliği de vardır. 2 bardak anasonlu su içmek çok faydalı olacaktır, baş ağrısına ve diş ağrısına çok iyi gelir, özellikle ağrılarda.

BADEM İÇİ

Badem, idrar yolu enfeksiyonları, böbrek rahatsızlıkları, baş ağrıları ve diğer her türlü ağrı ve ağrılar için harika olan harika bir doğal kaynaktır.

BAKLA

Böbrek sağlığı için çok önemli bir besin olan baklayı mevsiminde tükettiğinizde daha az böbrek ağrısı göreceksiniz. Bakla romatizma gibi şiddetli ağrılara da iyi gelir.

DEFNE YAPRAĞI

Romatizma, baş ve kulak ağrısı gibi hastalıklara iyi gelir. Aynı zamanda vücudun ağrıyan bölgelerine defne yaprağı kaynatılıp suyu sürülebilir.

GÜZELAVRAT OTU

Zehirli bir ottur ve birtakım işlemlerden geçmesi gerekiyor, işlemlerden geçmeden kullanılırsa çok tehlikelidir. Birçok ağrı kesici ürünün içerisinde güzelavrat otu bulunur.

HAŞHAŞ

Topikal krem olarak kullanıldığında eklem ağrılarını giderir ve ödemli bölgelerdeki şişlikleri azaltır. Fosfor ve kalsiyum içerir.

HAYIT OTU

Göğüs ve regl ağrılarına iyi gelir.

HİNDİSTAN CEVİZİ VE YAĞI

Hindistan cevizi yağını eklemlerinize uyguladığınızda ağrılarınızı hafifletir. Şakaklarınıza masaj yaptığınızda, migreniniz için harikadır.

KANTARON YAĞI

Eklem ağrılarını dindirir ve vücudu rahatlatır. Günde bir çay kaşığı tüketildiğinde mide rahatsızlığına çok iyi gelmektedir.

Daha Fazlası; Hodan otu da ayrıca güçlü bir ağrı giderici işleve sahiptir. Bu bitkinin ayrıca balgam söktürücü ve öksürük önleyici etkileri vardır. Ayrıca karabaş otu, karabiber, karanfil, kiraz, kuşburnu, muz, nane ve yağlar, papatya ve zencefil de ağrı kesici özelliğe sahiptir.