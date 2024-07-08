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Ayak nasırına iki malzemeli çözüm! Limon suyuyla karıştırınca nasır kendiliğinden soyuluyor

Ayak nasırından iki malzemeyle kurtulabilirsiniz! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.07.2024 21:28
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 21:28
Ayak nasırına iki malzemeli çözüm! Limon suyuyla karıştırınca nasır kendiliğinden soyuluyor

Ayak nasırları kabusunuz olmasın! Sadece iki malzemeyle kurtulmak mümkün! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AYAK NASIRINDAN KURTULMA YÖNTEMLERİ

Ayak nasırı ciltte sürtünme, baskı ya da tahriş sonucunda oluşan bir problemdir. Dar ya da sıkı ayakkabı, yüksek topuklu ya da ayak yapısına uygun olmayan ayakkabı kullanılması nasır oluşmasına neden olabiliyor. Yanlış yürüme ya da uzun süre ayakta durulması da nasır riskini artıran etkenlerdir. Ayak nasırları ayak parmağı, topuk ve taban bölgesinde yaygın olarak oluşur. Ayak nasırlarından doğal yöntemlerle kurtulmak mümkündür. 

nasır tedavi yöntemleri

Ayak nasırlarından kurtulmak için aspirin kullanabilirsiniz. Aspirin içinde olan salisilik asit isimli madde nasırı yumuşatır ve ölü derilerin soyulmasını sağlar. Birkaç aspirin tableti ezilir ve üstüne birkaç damla limon suyu sıkılarak karıştırılır ve macun haline getirilir. Karışım nasırın üstüne sürülür. Sürdükten sonra bir bant ya da bez yardımıyla ayak sarılır. Birkaç saat bekletilir. Daha sonra nasırlar yumuşar, siz de törpü ya da ponza taşı kullanarak nasırları temizleyebilirsiniz. Aspirin içinde yer alan anti inflamatuar özellikler nasır bölgesinde oluşan ağrı ve iltihabın da azaltılmasını sağlar. Bu şekilde belirtileri de azaltır. Ancak yine de bu gibi doğal yöntemleri kullanmadan önce uzmanınıza danışmanız önemlidir. 

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