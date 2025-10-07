Babasının Böbreği 13 Yaşındaki Ubeydullah Fehmi'ye Umut Oldu

Babasının böbreği 13 yaşındaki oğluna umut oldu

ursa'da böbrek yetmezliği ve ciddi gelişim geriliği bulunan 13 yaşındaki Ubeydullah Fehmi Toğay, babasından yapılan nakille sağlığına kavuştu.

Uzun süren diyaliz tedavisi son buldu

İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasına göre, Toğay yaklaşık 5 aydır diyalize bağlı olarak yaşamını sürdürmek zorunda kaldı. İdrarının böbreklere geri kaçması nedeniyle böbrekleri işlev göremez hale gelmişti.

Başarılı ameliyatı Prof. Dr. Murat Demirbaş yönetti

Oğlunun sağlığı için devreye giren baba Hüseyin Toğay (43), Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Organ Nakli Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Murat Demirbaş başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen ameliyatla, babadan alınan böbrek oğluna nakledildi.

Demirbaş, durum değerlendirmesinde Toğay'ın ciddi gelişim geriliği bulunduğunu ve böbreklerin işlevini yitirmesi nedeniyle uzun süredir diyaliz aldığını belirtti. Ameliyat hakkında şunları aktardı: 'Başarılı bir ameliyat ile babasının böbreği, minik Fehmi'ye nakledildi. Bundan sonraki süreçte büyümesi de hızlanacak. Yaşıtlarıyla birlikte normal şekilde hayatına devam edecek.'

Ameliyatta kullanılan yönteme de değinen Demirbaş, babadan alınan böbreğin verici için konforlu bir yöntem olan 'retroperitoneoskopik' (kapalı yöntem) ile sırttan çıkarıldığını ve modern bir teknikle alındığını söyledi. Baba ameliyat sonrası taburcu oldu.

Organ bağışının önemi vurgulandı

Demirbaş, organ bağışının önemine dikkat çekerek, 'Fehmi bundan sonra normal hayatını yaşayacak ama normal hayatını yaşayamayan kronik böbrek yetmezliği olan çok sayıda çocuk var. Bu çocukların hayata tutunabilmesi için organ bağışına ihtiyaçları var. Lütfen bu konuda daha duyarlı olalım. Organ nakli hayat kurtarır.' değerlendirmesinde bulundu.

Aile ve çocuğun duyguları

Baba Hüseyin Toğay, süreci anlatarak, 'Doktorlar, böbreklerin artık bitme noktasına geldiğini, organ naklinin ya da diyalizin şart olduğunu söyledi. Diyalize aldılar. Biz de nakil için gerekli işlemleri yaptık ve 22 Eylül günü operasyona alındık. Ben taburcu oldum. Oğlumun sağlığı gayet iyi. Yakında o da taburcu olacak. Hiçbir sıkıntımız yok. Emeği geçen tüm hocalarıma teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.

Babasının verdiği böbrekle sağlığına kavuşan Ubeydullah Fehmi Toğay ise hastanede kaldığı süre içinde karton bardaklardan oyuncak tasarladığını belirtti. Taburcu olacağı günü beklediğini söyleyen Fehmi, 'Kendimi çok iyi hissediyorum. Artık ağrılarım yok. İnşallah bu süreci de atlatırız. Sağ salim inşallah hep birlikte mutlu mesut bir hayat yaşarız. Mühendis olmak istiyorum. Çünkü icat yapmayı seviyorum.' dedi.

