Bacağınızda bu ağrı varsa doktora koşun! Ölümcül hastalık kendini böyle belli ediyor

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Özkan Demirhan, öksürüğün sebeplerinin iyi araştırılması gerektiğini ifade etti. Hastaların balgam çıkartarak öksürmesinin iyi araştırılması gerektiğine vurgu yaparken aynı zamanda insanlar genelde kan gördükleri zaman korkarlar ama öksürünce umursamazlar bu durumda acil hastaneye gidilmesi gerektiğini belirtti.





Öksürüğün nedeninin akciğer mi yoksa kalp mi olduğunun araştırılması gerekir. Balgamlı öksürüklerde çıkan kan ya da kirli görüntü akciğer kanserinin belirtisi olabilir. Bununla beraber akciğer kanseri çok çeşitli klinik belirtilerinden en sık rastlanılanı olarak görülüyor. Bununla beraber akciğer kanseri için bacak ağrıları da önemli yer sahibidir. Akciğer kanseri olan hastalarda toplardamar tıkanıkları görülürken bu durumun ise bacak ağrısı olarak belirti gösterdiği biliniyor. Bu nedenle erken tedbir alınıp akciğer kanseri teşhisi konmuş hastaların ameliyat esnasında ya da sonrasında dahi tıkanıklar görülebilir.

BESLENMEYE DİKKAT

Tütün ve tütün ürünlerinden uzak durulması gerektiğine vurgu yapılırken abartılı yemeklerden kaçınılıp daha hafif şeyler tüketilmesi gerekir. Beyaz et ağırlıklı olarak beslenme düzeni yapılırken aynı zamanda balıkta tercih edilebilir. Haftada bir kere kırmızı et tüketileceğinden etin çok iyi pişmiş olmasına dikkat edin.

Yeşillik tüketimini arttırıp C vitamini açısından zengin olan besinler tercih edilir. Zeytinyağı sofralarda bulunması gerekirken katı yağlardan ise uzak durun.